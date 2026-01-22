İstifa Eden Öğretmen, Yurt Dışında Yaşarsa 25 Yıl Hizmetini Nasıl Tamamlar? Hangi Statüden Emekli Olur?

Soru : Öğretmen olarak görev yapmaktayım. Göreve ilk başlama tarihim 15/02/2007'dir. İstifa edip yurtdışına taşınmam durumunda, emekli sandığına başvuruda bulunup sgk primlerimi dışardan ödeyip 25 yıl (9000 gün)'a tamamlamak şartıyla 58 yaşında hangi statüyle emekli olabileceğimi öğrenmek istiyorum. Öğretmen statüsüyle emekli olabilmek için ne yapmam gerekiyor? Çok teşekkür ederim.

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya memur statüsünde başlayanların emekliliklerinde mutlaka 25 yıl hizmet ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları şarttır.( 5434 SK. Md. 39)

25 yıl hizmete, varsa yedek subaylık, vekil öğretmenlik, borçlanılan hizmetler, işçi, esnaf olarak geçen hizmetler de dahil edilir, yani mutlaka 25 yıl memurluk hizmetinin yapma şartı veya sigortalılık süresi gibi şartlar aranmaz.

Ayrıca, yine 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü gereği 15 yıl hizmet + 61 yaşın dolumu halinde de emekli aylığı bağlanması mümkün olabilmektedir.

Hizmet Tamamlama Sistemi (5434 SK.Md.12):

İsteğe bağlı iştirakçilik, kamuoyundaki ifadesi ile çalışmadan hizmet tamamlama sistemi 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda bulunur ve sadece 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olanlar, yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi memurluk hizmetinden sayılan görevlerde bulunanlar için uygulanır ve bu sistemden yararlanılan süreler de memurluk hizmetinden sayılır.

Özetle, isteğe bağlı iştirakçilik, 5434'e tabi memurlar içindir ve zorunlu çalışma olmadan, yani herhangi bir sosyal güvenlik sistemine prim ödenmeden sadece bu süre içerisinde SGK na prim ödeyerek emeklilik hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlayan bir sistem olmaktadır.

Madde 12 hükmünün işleyişi:

Devlet memuru olarak, yani 5434 sayılı Kanuna tabi olarak en az 10 yıl fiili olarak çalışılmış olması gereklidir.

10 yıl hizmeti olduktan sonra mevzuata uygun istifa etmek suretiyle veya müstafi duruma düşmek suretiyle görevden ayrıldıktan sonra 6 ay içerisinde SGK na bu sistemden yararlanmak için müracaat edilmesi gerekmektedir. Göreve son vb. gibi durumlarda yararlanılma imkanı bulunmuyor.

Bu sistemden yararlanmak için zorunlu olarak SGK prim ödemeleri gereken görevlerde çalışılmaması gereklidir.

Her ay içerisinde hem kişi hem de Kurum payı olarak hesaplanan primlerin tamamını SGK na ödenmesi gerekmektedir.

SGK kesintileri, emeklilik keseneği şahıs payına düşen tutarı, kurum karşılıkları da kurumlara düşen tutarı ifade eder.

İsteğe bağlı iştirakçilik emekli ikramiyesi hizmet yılından sayılmıyor. Ek göstergeyi etkileyen Kazanılmış Hak Aylığı intibak derecesinden sayılmıyor.

Bu nedenle, sistemden yararlanmak isteyenler- SGK primlerine esas tutulan Kurum karşılık ve Şahıs karşılık tutarları ile genel sağlık sigortası karşılık tutarlarının tamamını kendileri karşılamaktadır.

Konularla ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki adreslerimiz ziyaret edilebilir:

Hizmet birleştirme konusu:

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında 2829 sayılı Kanun hükmü uygulanır ve son 7 yıl hizmet (1260 gün) kuralı işler. Bu kural içerisinde yurtdışı çalışmaları da geçerli olmaktadır.

Detaylı bilgi için;

Öğretmenlerin emekliliği:

Yine, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen emeklilik işlemleri konulu 2018/15 sayılı Genelgesinde, EÖH Sınıfına dahil kadrolarda iken; görevinden çekilen (istifa), çekilmiş sayılan (müstafi), malul, engelli, 61 istekle yaş haddi vb. durumda açıkta olanlardan; istemeleri halinde, belirli bir zaman dilimine bağlı olmaksızın ve emeklilik izni aranmaksızın açıktan emeklilik işlemleri doğrudan en son görev yaptıkları Bakanlık Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı ve/veya Valilikçe (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) yapılacaktır.. açıklaması bulunmaktadır.

Genelgeyi görmek için tıklayınız. https://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1968.pdf

Detaylı bilgi için; https://www.memurlar.net/haber/1141590/

Sonuç bağlamında sizin için söylenebilecek husus şudur:

2007 yılında memurluğa başladığınızı bildirdiğinizden 5434 sayılı Kanun kapsamında olmaktasınız.

5434 sayılı Kanunda yer alan isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanmak için mevzuata uygun olarak istifa etmeniz gerektiğini,

İstifa sonrasında 6 ayı geçirmeden SGK na ister E-Devlet üzerinden ister yazılı olarak müracaat etmek suretiyle 5434 sayılı Kanun Madde 12 hükmünden yararlanma talebinde bulunmanız gerektiğini,

Bu şekilde isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlandığınız ve emeklilik şartlarını taşıdığınızda yine 5434 sayılı Kanun kapsamında memur statüsünden öğretmen unvanı ile emekli olabileceğinizi, yani son 7 yıl hizmet kuralının işlemeyeceğini,

Bu sistemden yararlanmaya başlarken veya başladıktan sonra yurtdışında yaşamaya başlamanızın bu sistemden yararlanmanıza engel olmayacağını,

Ancak yurtdışında zorunlu bir işte çalışmanız halinde bu sistemden yararlanamayacağınızı, şayet, istifa sonrası yurtdışında çalışma ve yurtdışı borçlanması yapmanız durumunda bu süre 5510/4 b statüsünde yani esnaf statüsünde geçmiş hizmet olarak kabul edilir, dolayısıyla hizmet bütünleşmesinde 1260 gün kuralı işler ve bu süre geçirildiğinde de memur statüsünden emekliliğinizin söz konusu olmaz ve bu durumda isteğe bağlı iştirakçiliğinizin de mümkün olamayacağını,

değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, 58 yaşın dolumu yerine 61 yaşının dolumunda aylık bağlanmasını düşünmeniz halinde ise yukarıda değerlendirdiğimiz isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden hiç yararlanmadan mevzuata uygun şekilde istifa sonrası yine zorunlu hiçbir işte çalışmamak kaydıyla 15 yıl + 61 yaşın dolumunda kısmi emeklilikten de (https://www.memurlar.net/haber/1029709/) yine öğretmen statüsünden emeklilik olarak yararlanabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Not: Değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Tavsiyemiz bu konuda mutlaka istifa etme düşüncenizden önce Sosyal Güvenlik Kurumundan bilgi almanızı tavsiye etmekteyiz.