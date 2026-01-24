Aylıksız Doğum İzni Emekli İkramiyesinde Dikkate Alınmaz Mı?

SORU: 30 yıl memur olarak çalıştım. 1 yıl ücretsiz doğum iznim var. Aylık ve ikramiyem 30 yıl üzerinden mi yoksa 29 yıl üzerinden mi hesaplanır.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurların emeklilik ikramiyeleri her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı olarak verilmektedir.

Ücretsiz izinli geçen süreler hiç çalışılmamış sürelerdir. Bu sürelerin hizmet olarak kabul edilmesi için kişilerin taleplerinin olması ve SGK'na borçlanılması gerekmektedir. Borçlanma yapılan bu süreler kişinin çalışılmış hizmet süresi olarak işlem görür.

Ayrıca, doğum nedeniyle kullanılmış olan ücretsiz izinler şayet 2016 yılından sonra ise borçlanma yapılsın veya yapılmasın memurların ek göstergeyi etkileyen, dolayısıyla aylık bağlamaya esas tutarların belirlenmesinde kullanılan kazanılmış hak aylık intibakını olumlu olarak etkiler.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz;

Memurlara emekli aylığı bağlandığı tarihte ödenen tutarlar kıdem tazminatı olarak adlandırılmaz emekli ikramiyesi olarak adlandırılır ve kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesi ödenmesi sistemi tamamıyla farklıdır.

30 yıl çalışma süresi içerisinde doğum nedeniyle kullanılan ücretsiz izin süresi borçlanıldığında 30 hizmet yılı hem emekli aylığı hem de emekli ikramiyesi hizmet hesabına dahil edilir.

Şayet borçlanılmazsa 30 hizmet yılı içerisindeki bu süre aylık ve ikramiye hesabında dikkate alınmaz. Kalan hizmet yılı üzerinden emekli aylığı ve ikramiyesi hesaplanır.



