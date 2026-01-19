Elektrikli araç şarj soket sayısı 38 bini aştı

Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
MTV ödemelerinin ilk taksidi için son 15 gün
MTV ödemelerinin ilk taksidi için son 15 gün
Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
Kabine'nin gündemi yoğun! 'Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye'
Kabine'nin gündemi yoğun! 'Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye'
Küresel gerilim arttı, altın rekor seviyede
Küresel gerilim arttı, altın rekor seviyede
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ara tatilde dijital tehlike
Ara tatilde dijital tehlike
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Elektrikli araç şarj soket sayısı 38 bini aştı

Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı, 2025 yılı aralık ayında önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 38 bin 808'e çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 13:03, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 13:04
Yazdır
Elektrikli araç şarj soket sayısı 38 bini aştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2025 Aralık'a ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, aralıkta önceki aya göre yüzde 4,4 artışla 2 bin 913 megavata yükseldi.

Aralıkta şarj istasyonlarının elektrik tüketimi 58 milyon 238 bin 20 kilovatsaat oldu. Bunun yüzde 59,1'ine denk gelen 34 milyon 422 bin 313 kilovatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken, geri kalan 23 milyon 815 bin 711 kilovatsaatlik tüketim diğer istasyonlardan sağlandı.

Yeşil şarj istasyonları, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası'na (YEK-G) sahip istasyonlar olarak tanımlanıyor. Bu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izini azaltmada ve temiz enerji kullanımını teşvik etmede kritik rol oynuyor.

Tüketimde ilk sıra İstanbul'un

Rapora göre, tüketimde ilk sırayı 19 bin 51 megavatsaatle İstanbul aldı. Bunu 9 bin 668 megavatsaatle Ankara ve 3 bin 358 megavatsaatle İzmir izledi.

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı önceki aya göre yaklaşık yüzde 3,6 artarak 38 bin 808'e çıktı. Soket sayısı, kasımda 37 bin 473 olarak kayıtlara geçmişti.

Aralıkta AC şarj soket sayısı yüzde 3,1 artışla 22 bin 95'e, DC şarj soket sayısı da yüzde 4,1 artarak 16 bin 713'e yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 21 bin 422, DC şarj soket sayısı ise 16 bin 51 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, kasımda 351 bin 836 olan elektrikli araç sayısı aralıkta yüzde 6,2 artışla 373 bin 733'e ulaştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber