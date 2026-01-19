CB'den Akademisyenler Yarım Zamanlı Çalışması Hakkında Önemli Görüş!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 43 üncü maddesinde yer alan yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanıp yararlanamayacağını değerlendirdi.

Öğretim elemanlarının 657 sayılı Kanun ve Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte düzenlenen yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabileceği mütalaa ifade edilmiş olup, yükseköğretim kurum ve kurullarında Cumhurbaşkanınca belirlenmiş bu haktan faydalanmayacak bir kadro ünvanı bulunmadığı belirtilmiştir.