Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net