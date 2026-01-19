Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Gazze bağlamındaki hususları ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 13:15, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 13:12
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.
Görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.