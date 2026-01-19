Sunucu Pınar Erbaş'ın işine son verildi!

Show TV Ana Haber Sunucusu Pınar Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; kanal yönetimi tarafından işine son verildiğini duyurdu. Erbaş, "Büyük haksızlık..." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Show TV Ana Haber Sunucusu Pınar Erbaş, soruşturmanın başlatıldığı günlerde izne ayrıldığını duyurmuş ve ekranlarda neden olmadığını açıklamıştı.

Erbaş, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada önce izninin süresinin uzatıldığını ardından da işine son verildiğini açıkladı.

İşine son verilmesini 'Büyük haksızlık' olarak değerlendiren Erbaş, "Mağduru bile olmayı içime sindiremediğim bir hikayenin kurbanı olmayı kabul etmem mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Erbaş'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

"Her haberi tarafsızlıkla iletmekle yükümlü bir ana haber spikeri olduğum halde, "eski eş ile ilgili haberleri" sunmam istenmediği için görevime son verildi.

Kısa bir izin dönemindeydim. Önce iznim uzatıldı, sonraki süreçte ise aynı yerde işe dönüşümün olmayacağı tarafıma bildirildi.

Mağduru bile olmayı içime sindiremediğim bir hikayenin kurbanı olmayı kabul etmem mümkün değil.

Büyük haksızlık.

Hukuki ve ahlaki yönden tartışma konusu edilemeyecek bir durumda olmama rağmen, "eski eş" olmanın gerekçe gösterilmesinin; suçun şahsiliği ilkesiyle oluşturduğu tezatı kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Meselenin bir de kadın - erkek eşitsizliği boyutu var. Söz konusu suçlamaların odağında bir kadın olarak ben olsaydım karşı tarafın işine son verilir miydi? Soru olarak dile getirdim ama aslında cevabı biliyorum.

15 senelik emek. Stajyerlik, muhabirlik, editörlük ve spikerlik ile devam eden kariyerimde, her basamağı, tüm iş arkadaşlarımın şahitliğinde, mesleki ilke ve ahlak kuralları çerçevesinde, pek çoğumuz gibi binbir mücadeleyle çıktım.

Kariyer benim. Tek başıma yaptım. Yine yaparım.

Fakat çok şaşkın ve kırgınım."