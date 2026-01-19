Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 sanıklı "Kazova Tekstil" davasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 14:23, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 14:24
Sarıyer'in eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kazova Tekstil bağlantılı yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 Mart 2025'te gözaltına alındı. Soruşturmada, bazı belediyeler üzerinden DHKP/C'ye mali destek sağlandığı iddiası yer aldı.
Genç, emniyetteki işlemlerinin ardından 14 Mart 2025'te İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, "terör örgütünü finanse etmek" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.
Genç hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Genç hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.