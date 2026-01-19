Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Fuat Oktay'dan Suriye Mesajı: Terörle Mücadeleye Tam Destek ve 'Terörsüz Bölge' Vurgusu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "İsrail başta olmak üzere dış güçlerin güdümündeki terör unsurlarına karşı sürdürülen mücadeleyi destekliyoruz" dedi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın açıkladığı "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması"nın istikrarı artırmasını umduklarını belirten Oktay, "Dün olduğu gibi, bugün de Suriye'nin ve Suriye halkının yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 14:55, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 14:59
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Suriye'de dış güçlerin güdümündeki terör unsurlarına karşı sürdürülen mücadeleye Türkiye'nin tam destek verdiğini açıkladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edilen "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması"na değinen Oktay, bölgedeki istikrarın önemine dikkat çekti.

Suriye'de Yeni Dönem: Fuat Oktay'dan Kritik Açıklamalar

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlı duruşunu yineledi. Özellikle İsrail ve diğer dış güçlerin yönlendirdiği terör gruplarına karşı yürütülen operasyonların kritik bir aşamada olduğunu belirten Oktay, Türkiye'nin bu süreçte Suriye halkının yanında olduğunu ifade etti.

"Dış Güçlerin Güdümündeki Terörle Mücadeleyi Destekliyoruz"

Oktay, yaptığı açıklamada terörle mücadelenin bölgesel güvenlik için kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının hayati bir önem taşıdığını belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail başta olmak üzere dış güçlerin güdümündeki terör unsurlarına karşı sürdürülen mücadeleyi destekliyoruz. Dün olduğu gibi, bugün de Suriye'nin ve Suriye halkının yanında yer almaya devam edeceğiz."

Ahmed Şara'nın Ateşkes Kararı ve Bölgesel İstikrar

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından açıklanan **"Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması"**na da değinen Fuat Oktay, bu adımın ülkede kalıcı huzur ve güven ortamını tesis etmesini temenni ettiklerini söyledi. Oktay, Suriye'de sağlanacak barışın yalnızca yerel halk için değil, tüm Orta Doğu coğrafyası için stratejik bir kazanım olacağını dile getirdi.

"Terörsüz Bölge Hedefimize Kararlılıkla Yürüyoruz"

Açıklamasının sonunda Türkiye'nin "bölgesel sahiplenme" vizyonuna dikkat çeken Oktay, sorunların dış müdahale olmadan, bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini savundu. Oktay, paylaşımında şu kararlı mesajı verdi:

"Bölgenin sorunlarına bölgesel sahiplenme, bölgesel çözüm ve 'kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi' temelinde Terörsüz Bölge hedefimize yürüyüşümüz kararlılıkla devam edecektir."

