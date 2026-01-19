Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve yeni iş bulma konusunda sorunlar yaşatan işten çıkış kodlarına ilişkin belgede değişikliğe gidildi.

Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihli verdiği kararda, Sosyal Güvenlik Kurumu işten çıkış kayıtlarında yer alan "Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" kodunu incelemiş ve bu kodun işverenin tek taraflı beyanına dayandığı, henüz yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlendiği ve bu durumun kişinin çalışma hayatı üzerinde etkiler doğurabildiğini tespit etmiş, söz konusu düzenlemenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çalışma hakkı açısından iptaline karar vermişti.

KİŞİ GÖREBİLİYOR, KURUMLAR GÖREMİYOR



NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümü sorgulandığında, işten çıkarmaya ait kodlar kişinin kendisi tarafından görülebiliyor. Ancak işverenlere teslim edilen SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi'nde işten çıkış kodları ve nedenleri görünmemeye başladı.

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNDE GÖRÜNÜYOR



Eğer işveren işe giriş sürecinde, işçiden işten ayrılış bildirgesini talep ederse, fesih nedeni bu belgede yer alıyor.

Danıştay'ın bu belgeye dair de karar alması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarında kodların ve açıklamaların kaldırılması gündeme gelebilir.