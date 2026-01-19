Görüntüler tepki çekmişti: Alkol masasında sela okunmasına soruşturma!
Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir restoranda alkol içilen masada sela okuyan Ç.T. isimli şahıs, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine gözaltına alındı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında emniyete götürülen şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
19 Ocak 2026
Burdur'da alkol içilen masada sela okumasına ilişkin konuyla ilgili Burdur
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Gölhisar ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, alkol içilen bir masada Ç.T. tarafından sela okundu.
Görüntüler sosyal medya da büyük tepkiye yol açarken Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından merkezine götürülen şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.