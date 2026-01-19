Akran zorbalığı sokağa indi: Liseli genci darp eden grubu esnaf dağıttı
Karabük Ergenekon Mahallesi'nde bir grup gencin akranlarını yere düşürerek darp ettiği anlar, bir kadın kuaförünün müdahalesiyle son buldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, tereddüt etmeden saldırgan grubun arasına giren duyarlı esnaf, darp edilen genci kurtararak daha büyük bir yaralanmanın önüne geçti.
Karabük'te liseli gençler arasında çıkan kavgada, bir gencin darp edilmekten
kurtarılması duyarlı bir esnafın müdahalesiyle mümkün oldu.
Son günlerde kamuoyunda sıkça gündeme gelen akran zorbalığına bir örnek de
Karabük'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergenekon Mahallesi'nde bir
grup genç, akranları olan bir gence saldırdı. Yere düşürülen gence yönelik darp
girişimi devam ederken, mahallede kadın kuaförlüğü yapan bir esnaf duruma müdahale
etti. Kararlı bir şekilde tarafların arasına giren esnaf, saldırgan grubu dağıtarak
kavgayı sonlandırdı.
O anlar, olayın yaşandığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde,
son dönemde özellikle gençler arasında artış gösteren akran zorbalığının sokaklara
kadar indiği görülürken, esnafın hiç tereddüt etmeden genci koruması dikkat
çekti. Müdahale sayesinde daha ciddi bir yaralanmanın önüne geçildi.
Mahalle sakinleri, akran zorbalığına karşı örnek bir duruş sergileyen esnafa teşekkür ederken, benzer olayların yaşanmaması için aileler ve yetkililerden daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getirdi.