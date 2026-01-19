Akran zorbalığı sokağa indi: Liseli genci darp eden grubu esnaf dağıttı

Karabük'te liseli gençler arasında çıkan kavgada, bir gencin darp edilmekten kurtarılması duyarlı bir esnafın müdahalesiyle mümkün oldu.



Son günlerde kamuoyunda sıkça gündeme gelen akran zorbalığına bir örnek de Karabük'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergenekon Mahallesi'nde bir grup genç, akranları olan bir gence saldırdı. Yere düşürülen gence yönelik darp girişimi devam ederken, mahallede kadın kuaförlüğü yapan bir esnaf duruma müdahale etti. Kararlı bir şekilde tarafların arasına giren esnaf, saldırgan grubu dağıtarak kavgayı sonlandırdı.



O anlar, olayın yaşandığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, son dönemde özellikle gençler arasında artış gösteren akran zorbalığının sokaklara kadar indiği görülürken, esnafın hiç tereddüt etmeden genci koruması dikkat çekti. Müdahale sayesinde daha ciddi bir yaralanmanın önüne geçildi.



Mahalle sakinleri, akran zorbalığına karşı örnek bir duruş sergileyen esnafa teşekkür ederken, benzer olayların yaşanmaması için aileler ve yetkililerden daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getirdi.