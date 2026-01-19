Bir bölümü vakıf arazisi bir bölümü sit alanı: Bu köye mezarlık bile yapılamıyor!

1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
Kabine 'Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye' gündemiyle toplandı
Kabine 'Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye' gündemiyle toplandı
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ara tatilde dijital tehlike
Ara tatilde dijital tehlike
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Bir bölümü vakıf arazisi bir bölümü sit alanı: Bu köye mezarlık bile yapılamıyor!

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan Belpınar Mahallesi, Kurtuluş Savaşı'ndan kalan tarihi siperler nedeniyle sit alanı ilan edilince beklemediği bir sorunla karşılaştı. Mahalledeki mevcut kabristan dolma noktasına gelirken, çevredeki arazilerin hem sit alanı hem de Osmanlı döneminden kalma vakıf arazisi olması sebebiyle yeni defin alanı belirlenemiyor. Mahalle sakinleri, "Ölülerimizi gömecek yerimiz kalmadı" diyerek yetkililere sesleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 16:43, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 16:44
Yazdır
Bir bölümü vakıf arazisi bir bölümü sit alanı: Bu köye mezarlık bile yapılamıyor!

Kurtuluş Savaşı'ndan kalan siperlerden dolayı sit alanı ve Osmanlı döneminden vakıf arazisi olarak nitelendirilen Eskişehir'in Belpınar Mahallesi'nde, mahalleli dolan mezarlık yerine yenisini belirleyemediklerini iddia etti.

Türkiye'nin birçok bölgesinde, 19 Mayıs 1919'da başlayan Kurtuluş Savaşı sonrası cepheler açılıp siperler kazıldı. Açılan siperlerden bir örneği de Eskişehir'in Çifteler ilçesi Belpınar Mahallesi'nde bulunuyor. Belpınar Mahallesi'ndeki, Kurtuluş Savaş'ı yıllarını ait mevzilerin olduğunu belirten halk, burada Yunanlılar ile savaşıldığını ve siperlerin o dönemden kaldığını iddia ediyor. Dağı çevreleyen bir çizgi halinde gözüken mevzilerin, yılların verdiği aşınmayla bazı bölümlerinin kapandığı belirtilmiyor.

Ölülerini gömecek mezarlıkları yok

Osmanlı döneminden vakıf arazisi olduğu ve siperlerden dolayı sit alanı olarak belirlenen Belpınar Mahallesi'nde bir yapı yapmanın oldukça zor olduğu iddia edildi. Öyle ki mahallede yaşayanlar, kabristanın sit alanı içinde olduğundan içine bir çeşmenin bile yapılamadığını aktardı. Bir yapıyı yapmanın oldukça zor olduğunu aktaran vatandaşlar, mezarlık dolduğunda, nereye defin işlemi yapacaklarını da bilmiyor.

"Taş siperler, aslında bir insan boyundan daha derindi"

Belpınar Mahallesi'nde yaşayan Celalettin Özer, "Büyüklerimizden ve babalarımızdan dinlediğimiz kadarıyla, Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemli safhaları bu bölgede yaşanmış. Yunan ordusu köyümüze kadar gelmiş; ancak ordumuz Polatlı hattına çekilince onlar da burada çok fazla oyalanmamışlar. O dönemden kalan taş siperler, aslında bir insan boyundan daha derindi. Tabii 1920'li yıllardan bahsettiğimiz için zamanla bu siperlerin içi biraz dolmuş ve kapanmış" dedi.

"Defin alanı hazırladık ancak sit alanı engeli nedeniyle orayı bile kabul etmiyorlar"

Mezarlığın dolmak üzere olduğunu söyleyen Özer, "Osmanlı döneminde Çifteler bölgesi yerleşim alanı olduğu için köyümüzün topraklarının büyük bir kısmı vakıf arazisidir. Şu anda bile ekip biçtiğimiz tarlaların kullanım bedelini vakıf parası olarak ödüyoruz. Köyümüzün çevresi, özellikle mezarlığımız ve mezarlığın üst tarafı tamamen sit alanı ilan edilmiş durumda. Sit alanı olduğu için mezarlığımıza su hattı çekemiyoruz; ihtiyacımız olduğunda yakındaki çeşmeleri kullanıyoruz. Hatta mezarlığımız dolmak üzere olduğu için arka tarafa tel örgülerle yeni bir defin alanı hazırladık ancak sit alanı engeli nedeniyle orayı bile kabul etmiyorlar. Köyümüzün nüfusuna gelirsek; kışın genellikle 12-13 hane kalıyoruz, yazın ise bu sayı 40-50 haneye kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber