Dolar günü yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 43,2480 43,2490 43,2710 43,2720 Avro 50,2730 50,2740 50,3660 50,3670 Sterlin 57,9950 58,0050 58,0770 58,0870 İsviçre frangı 53,9820 53,9920 54,2620 54,2720 ANKARA ABD doları 43,2180 43,2980 43,2410 43,3210 Avro 50,2330 50,3130 50,3260 50,4060 Sterlin 57,9350 58,1450 58,0170 58,2270