Dolar günü yükselişle tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 43,27 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 17:12, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 17:11
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,2480
|43,2490
|43,2710
|43,2720
|Avro
|50,2730
|50,2740
|50,3660
|50,3670
|Sterlin
|57,9950
|58,0050
|58,0770
|58,0870
|İsviçre frangı
|53,9820
|53,9920
|54,2620
|54,2720
|ANKARA
|ABD doları
|43,2180
|43,2980
|43,2410
|43,3210
|Avro
|50,2330
|50,3130
|50,3260
|50,4060
|Sterlin
|57,9350
|58,1450
|58,0170
|58,2270