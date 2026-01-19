TYB'den öğrencilere tatillerini güzelleştirecek kitap listesi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), yarıyıl tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için önemli eserlerden oluşan okuma listesi yayımladı.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, yorgunluk atmak, enerji toplamak ve yeni döneme taze bir zihinle başlamak için planlanan yarıyıl tatilinde çocukların ve gençlerin ellerinden düşüremeyeceği eserler belirlendi.

TYB Yönetim Kurulu Üyesi ve yazar Emin Gürdamur tarafından hazırlanan liste, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerine göre seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, tatilin sadece ders kitaplarından uzaklaşılan bir boşluk olarak görülmemesi gerektiğini ve bu dönemin bir yenilenme fırsatı olduğunu belirtti.

Öğrencilerin bu süreyi kaliteli zaman geçirerek, gelişimlerini destekleyecek ve ilgi alanlarına hitap edecek eserlerle değerlendirmelerinin onların kültürel dünyalarını zenginleştireceğini vurgulayan Arıcan, ailelere de tatil sürecinde ekran bağımlılığına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kitap önerileri arasında ilkokul öğrencilerine yönelik "Küçük Prens: Antoine de Saint-Exupery, Küçük Kara Balık: Samed Behrengi, Kırk Parmaklı Padişah: Yücel Feyzioğlu, Aynalı Baba ile Raci: Abdullah Harmancı ve Şehreküstü Apartmanı / En İyi Seçenek: Figen Yaman Coşar." yer aldı.

Listede ortaokul öğrencilerine, "Dede Korkut Hikayeleri, Küçük Şehzade: Cahit Zarifoğlu, Beyaz Gemi: Cengiz Aytmatov, Martıya Uçmayı Öğreten Kedi: Luis Sepulveda ve Ayıların Meşhur Sicilya Baskını: Dino Buzzati." önerildi.

Lise öğrencilerine ise "Semaver: Sait Faik Abasıyanık, Kürk Mantolu Madonna: Sabahattin Ali, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu: Peyami Safa, Uzun Hikaye: Mustafa Kutlu ve Dönüşüm: Franz Kafka." kitapları tavsiye edildi.