'Uyuşturucu' soruşturmasında Ümit Karan'ın testi pozitif çıktı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) saç, kan ve idrar örneği alınan Timuçin Ünal ve Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 17:42, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 18:03
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 2 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.
Buna göre, Timuçin Ünal ve Ümit Karan'a yönelik uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.