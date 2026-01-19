Eğitim-Bir-Sen'den ek atama bekleyen öğretmen adaylarına destek
Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelerek ek atama bekleyen, mülakat mağduriyeti yaşayan, özel sektör ve engelli öğretmenlerin taleplerini dile getirdikleri basın açıklamasına destek verdiğini bildirdi.
Basın açıklamasına katılan öğretmen adayları yaptıkları ortak basın açıklamasında
öğretmen atama süreçlerinde mülakatlardan kontenjanlara kadar yaşadıkları mağduriyetleri
dile getirdi. Özel sektörde çalışan öğretmenler, güvencesiz ve 9-10 aylık sözleşmelerle
çalışmaya zorlandıklarını belirtirken engelli öğretmenler ise yetersiz kontenjanlara
dikkati çekti.
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, buradaki konuşmasında,
Eğitim-Bir-Sen'in desteğinin yalnızca kameraların çevrildiği eylem anlarıyla
sınırlı olmadığını vurgulayarak, öğretmen adaylarının seslerini duyurabilmeleri
için sürecin başından itibaren yanlarında olduklarını söyledi.
Van'dan Şırnak'a, Mardin'den Iğdır'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından öğretmen
adaylarının meydanlara gelebilmesi için destek verdiklerini belirterek sorunlarını,
taleplerini dile getirebilmeleri için dün olduğu gibi bugün de yanlarında olduklarını
ifade etti.
"Mülakat sistemine başından beri karşıyız"
Eğitim-Bir-Sen'in öğretmen alımında mülakat sistemine başından beri karşı olduğunu
hatırlatan Karaman, sistemin yarattığı mağduriyetlere dikkati çekti. Karaman,
"10 bin, 15 bin ya da 20 bin öğretmen alıyorsunuz ama bunun üç katı adayı Türkiye'nin
dört bir yanından getirip mülakata giriyor, ardından üçte ikisini boynu bükük
şekilde geri gönderiyorsunuz. Bu tablo bile mülakat sisteminin ne kadar yanlış
olduğunu göstermeye yeter." değerlendirmesini yaptı.
Mülakat sürecinde ciddi hatalar yapıldığını belirten Karaman, 1611 öğretmenin ise sistemde yapılan hatalar nedeniyle yargı yoluna başvurduğunu hatırlattı. O dönem yapılan 20 bin öğretmen ataması dikkate alındığında bu sayının yaklaşık yüzde 10'a denk geldiğini vurgulayan Karaman, "Dolayısıyla sistemin mutluluk getiren, doğruyu arayan, öğretmen ihtiyacını gideren bir sistem olmadığı açıktır." diye konuştu.
"Kontenjan düşüşleri plansızlığın göstergesi"
2024 KPSS sürecinde kontenjanların dramatik biçimde düşürüldüğünü belirten
Karaman, bazı branşlarda kontenjanların binli rakamlardan 20'li, 30'lu sayılara
gerilediğini hatırlattı. Bu durumun açık bir plansızlık olduğunu ifade eden
Karaman, "Aralarında doktora yapan, yüksek lisans yapan, sınıfa girdiğinde bu
ülkeye çok değerli katkılar sunacak nitelikte öğretmen adayları var. Bu plansızlığın
bedelini öğretmen arkadaşlarımız ödememelidir." dedi.
Milli Eğitim Akademisi süreci ve ekonomik belirsizlikler
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında planlanan sürece
de değinen Karaman, öğretmen adaylarının en az 14 ay sürecek bir eğitim dönemine
alınacağını, bu süreçle birlikte fiilen yaklaşık iki yıl boyunca atama yapılmamış
olacağını söyledi. Adaylara verilecek 33 bin liralık harçlığın büyükşehirler
için yetersiz olduğuna dikkati çeken Karaman, "İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde
bu arkadaşlarımız nerede kalacak, hangi imkanlarla bu süreci tamamlayacak? Barınma
meselesi dahi planlanmış değil." ifadelerini kullandı.
"Öğretmensiz sınıf olmaz"
Türkiye'nin öğretmen atama sisteminde ciddi sorunlar bulunduğunu vurgulayan
Karaman, bu sorunların artık görmezden gelinemeyeceğini söyledi.
"Öğretmensiz sınıfı olmayan Türkiye, mutlu Türkiye'dir. Okul bahçesinde nöbet tutan, velisiyle konuşan öğretmeni olan Türkiye güçlü Türkiye'dir" diyen Karaman, sınıfların ve öğrencilerin öğretmensiz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Karaman, Eğitim-Bir-Sen'in dün olduğu gibi bugün ve yarın da öğretmenlerin yanında olmaya, haklı mücadelelerine destek vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.