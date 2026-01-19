Eğitim-Bir-Sen'den ek atama bekleyen öğretmen adaylarına destek

Basın açıklamasına katılan öğretmen adayları yaptıkları ortak basın açıklamasında öğretmen atama süreçlerinde mülakatlardan kontenjanlara kadar yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdi. Özel sektörde çalışan öğretmenler, güvencesiz ve 9-10 aylık sözleşmelerle çalışmaya zorlandıklarını belirtirken engelli öğretmenler ise yetersiz kontenjanlara dikkati çekti.



Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, buradaki konuşmasında, Eğitim-Bir-Sen'in desteğinin yalnızca kameraların çevrildiği eylem anlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, öğretmen adaylarının seslerini duyurabilmeleri için sürecin başından itibaren yanlarında olduklarını söyledi.



Van'dan Şırnak'a, Mardin'den Iğdır'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından öğretmen adaylarının meydanlara gelebilmesi için destek verdiklerini belirterek sorunlarını, taleplerini dile getirebilmeleri için dün olduğu gibi bugün de yanlarında olduklarını ifade etti.



"Mülakat sistemine başından beri karşıyız"



Eğitim-Bir-Sen'in öğretmen alımında mülakat sistemine başından beri karşı olduğunu hatırlatan Karaman, sistemin yarattığı mağduriyetlere dikkati çekti. Karaman, "10 bin, 15 bin ya da 20 bin öğretmen alıyorsunuz ama bunun üç katı adayı Türkiye'nin dört bir yanından getirip mülakata giriyor, ardından üçte ikisini boynu bükük şekilde geri gönderiyorsunuz. Bu tablo bile mülakat sisteminin ne kadar yanlış olduğunu göstermeye yeter." değerlendirmesini yaptı.

Mülakat sürecinde ciddi hatalar yapıldığını belirten Karaman, 1611 öğretmenin ise sistemde yapılan hatalar nedeniyle yargı yoluna başvurduğunu hatırlattı. O dönem yapılan 20 bin öğretmen ataması dikkate alındığında bu sayının yaklaşık yüzde 10'a denk geldiğini vurgulayan Karaman, "Dolayısıyla sistemin mutluluk getiren, doğruyu arayan, öğretmen ihtiyacını gideren bir sistem olmadığı açıktır." diye konuştu.



"Kontenjan düşüşleri plansızlığın göstergesi"



2024 KPSS sürecinde kontenjanların dramatik biçimde düşürüldüğünü belirten Karaman, bazı branşlarda kontenjanların binli rakamlardan 20'li, 30'lu sayılara gerilediğini hatırlattı. Bu durumun açık bir plansızlık olduğunu ifade eden Karaman, "Aralarında doktora yapan, yüksek lisans yapan, sınıfa girdiğinde bu ülkeye çok değerli katkılar sunacak nitelikte öğretmen adayları var. Bu plansızlığın bedelini öğretmen arkadaşlarımız ödememelidir." dedi.



Milli Eğitim Akademisi süreci ve ekonomik belirsizlikler



Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında planlanan sürece de değinen Karaman, öğretmen adaylarının en az 14 ay sürecek bir eğitim dönemine alınacağını, bu süreçle birlikte fiilen yaklaşık iki yıl boyunca atama yapılmamış olacağını söyledi. Adaylara verilecek 33 bin liralık harçlığın büyükşehirler için yetersiz olduğuna dikkati çeken Karaman, "İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde bu arkadaşlarımız nerede kalacak, hangi imkanlarla bu süreci tamamlayacak? Barınma meselesi dahi planlanmış değil." ifadelerini kullandı.



"Öğretmensiz sınıf olmaz"



Türkiye'nin öğretmen atama sisteminde ciddi sorunlar bulunduğunu vurgulayan Karaman, bu sorunların artık görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

"Öğretmensiz sınıfı olmayan Türkiye, mutlu Türkiye'dir. Okul bahçesinde nöbet tutan, velisiyle konuşan öğretmeni olan Türkiye güçlü Türkiye'dir" diyen Karaman, sınıfların ve öğrencilerin öğretmensiz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Karaman, Eğitim-Bir-Sen'in dün olduğu gibi bugün ve yarın da öğretmenlerin yanında olmaya, haklı mücadelelerine destek vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.