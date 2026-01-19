'Terörsüz Türkiye' Komisyonu'nda rapor yazım süreci devam ediyor

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor yazım süreci devam ediyor. Komisyon yazım ekibi bugün toplantı gerçekleştirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporla ilgili her türlü ayrıntıya girdiklerini belirterek, "Bir süreç yasası var. Tam uyum içinde bitecek. Konular belli. Umut hakkı bizim dile getirdiğimiz bir hak. Biz dile getiriyoruz. Toplantı bu perşembe olabilir" ifadelerini kullandı.