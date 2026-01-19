İzmir'deki rüşvet davasında icra müdürü ve yardımcısına adli kontrol

Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ara tatilde dijital tehlike
Ara tatilde dijital tehlike
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İzmir'deki rüşvet davasında icra müdürü ve yardımcısına adli kontrol

İzmir'de icra dosyasını öne aldırma karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanan icra müdür yardımcısı ve icra katibi, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 18:32, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 18:34
Yazdır
İzmir'deki rüşvet davasında icra müdürü ve yardımcısına adli kontrol

İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü'nde 20 Mayıs 2025 tarihinde resmi tahsilat sürecini hızlandırmak karşılığında Avukat D.Ç.'den (30) 200 bin TL rüşvet istedikleri öne sürülen İcra Müdür Yardımcısı Y.D. (27) ve icra katibi B.B. (26) hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Y.D. ve B.B. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak ifade veren İzmir 14. İcra Dairesi müdürü, söz konusu dosyada sıra cetveli düzenleme yetkisinin müdür yardımcısında olduğunu belirterek, rüşvet iddiasından avukatın emniyet müracaatı sonrası haberdar olduğunu söyledi. Diğer tanık icra memuru O.O. ise, dosyada herhangi bir usulsüz işlemle karşılaşmadığını beyan etti.

"Deliller hukuka aykırı" savunması

Savcılık makamının tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasına karşı savunma yapan sanık Y.D.'nin avukatı, kafede alınan ses ve görüntü kayıtlarının 'yönlendirme' ile oluşturulduğunu ve yasal delil niteliği taşımadığını iddia ederek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Sanık B.B.'nin avukatı da müvekkilinin olayla bağlantısı olmadığını savundu. Sanıklar ise suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Y.D. ve B.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı vererek, tahliyelerine hükmetti. Eksik dosyaların tamamlanması için duruşma ertelendi.

Avukat D.Ç.'nin şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, seri numaraları alınmış 200 bin lirayı kafede teslim aldığı sırada suçüstü yakalanan Y.D. ile sonrasında gözaltına alınan B.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sanıklar hakkında 'rüşvet almak' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber