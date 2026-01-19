İzmir'deki rüşvet davasında icra müdürü ve yardımcısına adli kontrol

İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü'nde 20 Mayıs 2025 tarihinde resmi tahsilat sürecini hızlandırmak karşılığında Avukat D.Ç.'den (30) 200 bin TL rüşvet istedikleri öne sürülen İcra Müdür Yardımcısı Y.D. (27) ve icra katibi B.B. (26) hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Y.D. ve B.B. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak ifade veren İzmir 14. İcra Dairesi müdürü, söz konusu dosyada sıra cetveli düzenleme yetkisinin müdür yardımcısında olduğunu belirterek, rüşvet iddiasından avukatın emniyet müracaatı sonrası haberdar olduğunu söyledi. Diğer tanık icra memuru O.O. ise, dosyada herhangi bir usulsüz işlemle karşılaşmadığını beyan etti.

"Deliller hukuka aykırı" savunması

Savcılık makamının tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasına karşı savunma yapan sanık Y.D.'nin avukatı, kafede alınan ses ve görüntü kayıtlarının 'yönlendirme' ile oluşturulduğunu ve yasal delil niteliği taşımadığını iddia ederek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Sanık B.B.'nin avukatı da müvekkilinin olayla bağlantısı olmadığını savundu. Sanıklar ise suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Y.D. ve B.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı vererek, tahliyelerine hükmetti. Eksik dosyaların tamamlanması için duruşma ertelendi.

Avukat D.Ç.'nin şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, seri numaraları alınmış 200 bin lirayı kafede teslim aldığı sırada suçüstü yakalanan Y.D. ile sonrasında gözaltına alınan B.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sanıklar hakkında 'rüşvet almak' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.