Bakan Kacır: Uzay çalışmalarımızda her adımda daha ileri hedeflere yürüyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği görevin 2'nci yıl dönümü olduğunu belirterek, "Uzay çalışmalarımızda attığımız her adımla daha ileri hedeflere yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 20:41, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 21:11
Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzay misyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kacır, paylaşımında, "19 Ocak 2024... Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleştiği tarih, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği görevin 2'nci yıl dönümündeyiz. Uzay çalışmalarımızda attığımız her adımla daha ileri hedeflere yürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

