Bakan Kacır: Uzay çalışmalarımızda her adımda daha ileri hedeflere yürüyoruz

Bakan Kacır, paylaşımında, "19 Ocak 2024... Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleştiği tarih, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği görevin 2'nci yıl dönümündeyiz. Uzay çalışmalarımızda attığımız her adımla daha ileri hedeflere yürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net