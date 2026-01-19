İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Suriye ordusunun Türkiye'nin desteğiyle DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgede DEAŞ'a karşı en etkin mücadeleyi veren ülke olduğu hatırlatılarak, bu tarz dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 21:35, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 21:47
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Suriye'de yaşanan süreçte Türkiye'nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı" iddiasının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından söz konusu iddiaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DEAŞ'a karşı bölgede en güçlü mücadeleyi veren ve DEAŞ terör örgütüne bugüne kadar en büyük darbeyi vuran ülkenin Türkiye olduğu bilinen açık bir gerçektir. Kamuoyunun ve asırlardır aynı coğrafyayı, birçok müşterek değeri paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."

