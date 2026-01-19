İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası

Tartışma Kısa Sürede Kavgaya Dönüştü

Olay, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında meydana geldi. Özgür Bolu Gazetesi'nde yer alan habere göre; İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ile görüşmek üzere makam odasına gelen bir öğretmen ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Makam odasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü'nün öğretmen tarafından darp edildiği iddia edildi. Odaya gelen kurum çalışanlarının araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

Müdür Öncü Şikayetçi Oldu

Yaşanan olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Darp edilen Fatih Öncü'nün, kendisine saldırdığı öne sürülen öğretmenden şikayetçi olduğu öğrenildi.