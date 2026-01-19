İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü'nün, görüşmeye gelen bir öğretmen tarafından makamında darp edildiği iddia edildi. Kurum çalışanlarının araya girmesiyle sonlanan kavganın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, Müdür Öncü, öğretmenden şikayetçi oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 21:58, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 22:45
Tartışma Kısa Sürede Kavgaya Dönüştü
Makam odasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü'nün öğretmen tarafından darp edildiği iddia edildi. Odaya gelen kurum çalışanlarının araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.
Müdür Öncü Şikayetçi Oldu
Yaşanan olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Darp edilen Fatih Öncü'nün, kendisine saldırdığı öne sürülen öğretmenden şikayetçi olduğu öğrenildi.