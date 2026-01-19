Alkollü sürücünün çarptığı polis yaşam mücadelesini kaybetti

Ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğan polis memuru Fatih Oral'ın eşinin Aydınlı olduğu öğrenildi.

Yaralı polis memuru ise Diyarbakır'dan ilk önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne, buradan da Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin palyatif bölümüne sevk edildi. Tedavisi palyatif bölümünde süren Oral, hastanenin yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi'ne taşınması üzerine Çine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memuru, Çine'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan polis memuru, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.Ş.'nin 2,34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

