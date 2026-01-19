Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi

Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre bu gece ilimizde beklenen şiddetli don ve buzlanma riski, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Özellikle motosiklet, scooter ve kurye sürücülerimizin kaza riskini en aza indirmek amacıyla 20 Ocak sabah saat 08.00'e kadar trafiğe çıkış kısıtlaması kararı alınmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği adına alınan bu tedbire göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Elazığ'da motosikletlerin trafiğe çıkışı 1 gün daha yasaklandı



Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışı 1 gün süreyle daha yasaklandı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, don ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İl genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 1 gün (yarın) süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.