Bakan Tunç'tan Yargıtay Tetkik Hakimi Koç için başsağlığı mesajı

"Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

