İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu

İstanbul'da yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri, şirketlerinin banka hesaplarıyla yüklü miktarda para transferi yaparak suç gelirini akladıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 3 milyar liraya el konuldu

Haber Giriş : 20 Ocak 2026 07:32, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 07:33
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, suçtan elde edilen mal varlığının aklanması, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile 7258 sayılı kanuna muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav'ın yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda tespit edildi.

Zanlıların yönetim kurulunda bulundukları şirketlerin banka hesaplarıyla kaynağı belirsiz ve yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri, bunları belirli bir organizasyon ve hiyerarşik yapı içerisinde yürüttükleri, paranın izini sürmeyi zorlaştırarak üçüncü kişilerin hesaplarından nakit çekimle sisteme dahil ettikleri, bu yolla suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıkları belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 600 bin lira ile 13 bin dolar ele geçirildi.

Ayrıca Soylu, Şanlı ile Başsav'ın banka hesaplarında bulunan 3 milyar liraya el konulduğu öğrenildi.


