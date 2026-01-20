Çanakkale'de milyonluk vurgunda kuyumcu tutuklandı

Çanakkale Merkez Çarşı Caddesi'nde faaliyet yürüten Turan Kuyumculuk'ta meydana geldi. Turan Kuyumculuk sahibi Hasan Turan ve oğlu M.T., müşterilerinden daha sonra vermek üzere altın-para aldı.

31 Aralık günü kendisine emanet edilen altın veya parayı talep eden bir müşterisine geri ödeyememesi üzerine ortalık karıştı.

MAĞDUR OLAN MÜŞTERİ POLİSE GİTTİ

Mağdur olan müşteri, kuyumcuya polis çağırarak durumu anlattı.

Polisler Hasan Turan ve oğlu M.T.'yi '

nitelikli dolandırıcılık'

suçundan gözaltına aldı.

Baba ve oğul çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İddiaya göre, kuyumcu ve oğluna ulaşamayan mağdurlar 13 Ocak tarihinde savcılığa giderek kuyumcudan şikayetçi olmuştu.