Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı

Merkez Bankası tarafından açıklanan Aralık Ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) ile birlikte iller bazında 2025 tablosu da ortaya çıktı. Türkiye'deki konutların "kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini" izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, aralıkta, bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Yıllık bazda ise endeks yüzde 29 artış gösterdi. Enflasyon dikkatle alındığında konut fiyatları 2025'te reel olarak yüzde 1,4 geriledi.

Merkez Bankasının Elektronik Veri Dağıtım Sisteminde yer alan verilere bakarak yaptığımız analizde ise iller bazında dikkat çeken detaylar yer alıyor.

EN PAHALI İLLER

Türkiye'de 10 ilin, 2025 yılını, 40 bin TL ve üzerinde metrekare satış fiyatı ile tamamladığı görüldü. Aynı zamanda metrekare satış fiyatı en yüksek 10 il olan bu şehirler şöyle sıralandı:

-Muğla: 76 bin 698 TL

-İstanbul: 74 bin 152 TL

-Antalya: 50 bin 379 TL

-İzmir: 49 bin 584

-Çanakkale: 47 bin 222 TL

-Aydın: 44 bin 319 TL

-Balıkesir: 42 bin 755 TL

-Ankara: 41 bin 274 TL

-Edirne: 41 bin 204 TL

-Bartın: 40 bin 323 TL

LİSTEDE 7 BÜYÜKŞEHİR

Fiyatı en pahalı iller arasında ağırlıklı olarak büyükşehirler yer aldı. Listede Çanakkale, Edirne ve Bartın dikkat çeken iller olarak kendini gösterdi. 2024'te sadece Muğla, İstanbul ve İzmir'de metrekare satış fiyatı 40 bin TL'nin üzerinde gerçekleşmişti.

EN ÇOK ARTANLAR

Geçen yıl konut fiyatlarının oransal olarak en hızlı arttığı iller ve bu illerde metrekare satış fiyatları ise şu şekilde ölçüldü:

-Muş: 25 bin 806 TL (%58,64)

-Diyarbakır: 33 bin 96 TL (%53,70)

-Batman: 26 bin TL (%44,85)

-Siirt: 22 bin 727 (%40,69)

-Bolu: 37 bin 500 TL (%40,62)

-Elazığ: 26 bin 61 TL (%42,68)

-Iğdır: 27 bin 639 TL (%39,82)

-Kırıkkale: 25 bin 969 TL (%38,85)

-Ankara: 41 bin 272 TL (%38,67)

-Rize: 35 bin 938 TL (%38,28)

-Sivas: 27 bin 397 TL (%38,30)

-Kayseri: 25 bin 970 TL (%37,33)

-Bingöl: 24 bin 898 TL (%36,92)

-Mardin: 20 bin 226 TL (%36,63)

UCUZ ŞEHİRLER HIZLI YÜKSELDİ

En fazla fiyat artışı yaşanan illere bakıldığında ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin yanı sıra başkent Ankara ve Bolu gibi şehirler de listeye girdi.

Muş, Batman, Siirt, Elazığ, Kırıkkale, Kayseri, Bingöl, Mardin gibi şehirlerde metrekare satış fiyatları yüksek fiyat artışlarına rağmen 26 bin TL ve altında kaldı. Bu tablo, geçen yıl fiyatı ucuz kalan şehirlerin daha hızlı prim yaptığını da gösterdi.