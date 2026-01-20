Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
Akkuyu ile Türkiye nükleer lige çıktı! 11 milyar dolarlık yerli katkı

Cumhuriyet tarihinin en büyük doğrudan yabancı yatırımı olan Akkuyu NGS, 11 milyar doları aşan yerelleştirme hacmiyle Türk firmalarına küresel nükleer pazarın kapılarını açtı. Uzmanlara göre proje, Türkiye'yi sadece enerji alanında değil, ekonomi, teknoloji ve stratejik güç liginde de üst sıralara taşıdı.

Haber Giriş : 20 Ocak 2026 09:36, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 09:37
Türkiye, Akkuyu Nükleer Enerji hamlesiyle sadece bir enerji kaynağına değil, küresel ekonomideki yeni "stratejik pasaportuna" da kavuşuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük doğrudan yabancı yatırımı olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), yerli sanayiyi nükleer sınıfa taşıyan 11 milyar dolarlık yerelleştirme hacmiyle, Türk iş dünyasına 2,2 trilyon dolarlık küresel nükleer ligin kapılarını sonuna kadar açtı.

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, Akkuyu NGS yatırımının Türk iş dünyası için yeni bir dönemin kapısını araladığını vurgulayarak, Türk firmalarının dünyadaki nükleer projelere dahil olmaya başladığını açıkladı. Çiftçi "Akkuyu gibi büyük ve karmaşık bir nükleer projenin Türkiye'de hayata geçirilmesi, yerli firmaların hem teknik hem de kurumsal kapasitesini ciddi biçimde artırdı. Akkuyu, Türk iş dünyasını nükleer lige taşıyan tarihi bir eşik oldu. Türkiye bu yarışa doğru zamanda 2 bin Türk firması ile girdi. 11 milyar doları aşan yerelleştirme sadece başlangıç. Akkuyu sahasında iş yapan bazı Türk şirketlerinin; Macaristan, Mısır, Orta Doğu ve Asya'daki nükleer projeler için teklif süreçlerine dahil olmaya başladı. Sinop ve Trakya'da planlanan yeni nükleer projeler, yerli sanayimizin kazandığı bu nükleer sınıf üretim yetkinliğini kalıcı hale getirecek" dedi.

STRATEJİK HAMLE

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirak, "Akkuyu NGS, nükleer yolculuğumuzun fitilini ateşleyen projedir. Türkiye, bu hamleyle nükleer lige en üst sıradan giriş yapmıştır. Sinop, Trakya ve Küçük Modüler Reaktörler (SMR) gibi dev hedeflere uzanan bu süreçte nükleer, artık bir tercih değil; ekonomik devrimin ve teknolojik bağımsızlığın anahtarıdır. Türkiye, nükleerin dünyada hızla yükseldiği bu yeni dönemdeki kararlılığı ve Akkuyu'nun oluşturduğu domino etkisiyle başka bir lige giriş yaptı" diye konuştu.

YAPAY ZEKA VE VERİ MERKEZLERİ İÇİN ŞART

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Ergün ise "Tek bir yapay zeka sorgusunun geleneksel bir aramadan 10 kat fazla enerji tükettiği bir dünyada, 7/24 kesintisiz güç sağlayan nükleer enerji bir seçenek değil, dijital bağımsızlık şartıdır. Yapay zeka ve veri merkezleri için nükleer, sürdürülebilirliğin yegane yoludur. Ayrıca nükleer itki sistemlerinin Mars yolculuğunu 45 güne indirmeyi hedeflediği uzay yarışında, Türkiye'nin Akkuyu ile nükleer lige girmesi bir teknolojik egemenlik hamlesidir" değerlendirmesini yaptı.

AKKUYU'DA İLK REAKTÖR YÜZDE 99 TAMAMLANDI

Mersin'de bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santralinde incelemede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilk reaktör inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığını ve 2050 yılına kadar nükleer kapasiteyi 20 bin megavata ulaştıracaklarını bildirdi. Türkiye'nin hedefinin sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi ülkenin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri haline getirmek olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: Nükleer enerji bizim için sadece bir elektrik üretim aracı değil, teknolojik atılımın, ekonomik kalkınmanın ve enerji yüzyılının da anahtarıdır. Bu güçlü vizyonla yalnızca Türkiye'nin 70 yıllık nükleer rüyasının gerçeğe dönüştüğü Akkuyu ile kalmayarak Sinop ve Trakya'da da planladığımız yeni santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de üretim portföyümüze ekleyeceğiz.

