En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı

Güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadelesinde yeni bir başarıya imza attı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Hava ve deniz unsurlarınca da desteklenen Narkokapan İzmir operasyonuna 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı.

641 KİŞİ YAKALANDI

İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda, 641 şahıs gözaltına alındı.

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu Suç Örgütü elebaşından, yöneticinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz." dedi.