2025'in En Çok Satan İkinci El Araçları Açıklandı
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'

Naylon faturaları artık "KAŞİF" yakalıyor. Yapay zeka destekli uygulamayla günde 4 milyon mükellefi inceleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Anında tespit ediyoruz, yakalıyoruz." diyerek vergi kaçakçılarına uyarıda bulunuyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 10:31, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 10:32
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda naylon fatura olarak da bilinen sahte faturayla mücadele için yapay zeka destekli analiz uygulaması KAŞİF'i devreye alarak, günde 4 milyon mükellefi taramaya başladı.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye aralıksız devam eden Bakanlık, gerçek bir mal teslimi veya hizmet söz konusu olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen sahte faturayla mücadelede yeni bir adım attı.

Sahte belgeyle mücadelesini kural tabanlı çalışan Sahte Belge Risk Analiz Programı (SARP) ve Riskli İade Takip ve Analiz Programı (RİTAP) ile yürüten Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bu mücadelede yeni bir aşamaya geçti.

Sahte belge düzenleyenler ve haksız iade talep edenler, artık yapay zeka tabanlı analiz uygulaması KAŞİF ile günbegün takip ediliyor.

Makine öğrenmesi ile yapay zeka teknolojilerine dayanan yeni risk analiz uygulaması KAŞİF, Başkanlığın teknoloji birimi GİB Teknoloji ile TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü tarafından geliştirildi.

DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ İNCELENİYOR

Kural tabanlı çalışmayan KAŞİF, herhangi bir ön tanım ya da kural olmadan içerdiği yapay zeka modeli sayesinde çok büyük verileri günlük analiz ederek riskli durumları ortaya çıkarıyor. Mükelleflerin davranış değişiklikleri KAŞİF tarafından izlenerek otomatik algılanıyor ve her yeni durum tekrar analiz edilerek riskli mükellefler belirleniyor.

4 MİLYON MÜKELLEFE GÜNLÜK ANALİZ

Büyük veri platformları üzerinde çalışan ve onlarca terabaytlık veri üzerinden analiz yapan KAŞİF ile yaklaşık 4 milyon mükellef günlük analiz ediliyor.

Uygulamayla çok sayıda kategoriye ait onlarca farklı bilgi ve durum izlenerek, riskli durumlar çok daha hızlı ve doğru şekilde belirleniyor.

Mükellefiyet, fatura, tahakkuk, tahsilat, ithalat, ihracat, beyanname, bildirim, işletme ve üretim kapasitesi, çalışan, demirbaş gibi birçok başlığa ilişkin veriler analiz edilerek riskli durumlar günlük raporlanıyor.

Mükellef davranışları ile diğer bilgilerdeki değişiklikleri kendiliğinden algılayarak riskli durumları tespit etme kabiliyetine sahip uygulama sayesinde sahte belge düzenleyenler ile haksız iade talep eden mükellefler hızlı ve doğru şekilde tespit edilebiliyor.

KAŞİF, uygulamaya geçer geçmez sahte belge düzenleme riski yüksek mükelleflere yönelik aynı gün içinde önemli tespitlerde bulundu.

Örneğin, faaliyet alanı toptan ticaret olan ve hiçbir alımı bulunmadan mükellefiyet tesis ettirdiği gün 3 farklı fatura düzenleyen mükellef tespit edildi.

Kuruluş tarihini izleyen 5'inci gün, sahte belge düzenleme riski yüksek olan farklı mükelleflere 50 milyon lira tutarında 5 sahte fatura düzenleyen mükellef belirlendi.

Bir şirkette ücretli çalışan kişi adına farklı vergi dairelerinde kurulan 7 şirketten 6'sıyla sahte belge düzenlenmesinin amaçlandığı saptandı. Söz konusu şirketler tarafından düzenlenen fatura tutarı 246 milyon lira olarak hesaplandı.

Son 3 ay içinde kurulan ve toplam 276 milyar lira tutarında fatura düzenleyen 2 bin 550 mükellefin riskinin yüksek olduğu ve herhangi bir ticari, zirai ya da mesleki faaliyeti olmadan sahte belge düzenlemek amacıyla kurulduğu tespit edildi.

Beyannamesinde 7,7 milyon lira iade edilecek KDV bildiren mükellefin, söz konusu iade tutarının haksız olduğu anlaşıldı.

VERGİ DAİRELERİNE BİLDİRİYOR

Sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler, haklarında vergi incelemesi yapılması amacıyla Vergi Denetim Kuruluna bildiriliyor.

Söz konusu mükellefler ayrıca bağlı oldukları vergi dairelerine iletilerek iş yerlerinde yoklama yapılıyor ve vergi dairelerinde kurulan komisyon tarafından alınan kararlar çerçevesinde sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlerin kayıtları kapatılıyor.

"ANINDA TESPİT EDİYORUZ, İŞLEM YAPIYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son teknoloji uygulamaların, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi etkinleştirdiğini belirterek, "Kayıt dışılıkla mücadelede yeni bir döneme girdik. Yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi yeni teknolojilerle artık kayıt dışı tüm faaliyetleri anında tespit ediyor ve işlem yapıyoruz. Tüm mükelleflerimizi kayıt içinde kalmaya davet ediyorum." dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığının, risk analiz altyapısını sürekli yenilediğini vurgulayan Şimşek, "Bu uygulamalarla hem kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele etmeye hem de rekabet eşitsizliği meydana getiren uyumsuzlukları önlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

