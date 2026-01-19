İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür: Akran zorbalığına karşı "Nezaket" temelli eğitim

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, TGRT Haber ekranlarında yayımlanan "Gün Ortası" programında eğitim gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde artan akran zorbalığına dikkat çeken Yentür, çözümün "akran nezaketi" temelli bir eğitim anlayışında olduğunu belirterek, okul-aile-toplum iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Eğitimin Temel Amacı ve Değerler

Programda konuşan Murat Mücahit Yentür, eğitimin temel amacının yalnızca ders başarısı ya da sınav sonuçları olmadığını belirtti. Çocukların öğrendiklerini değerlerle bütünleştirerek davranışa dönüştürmesinin asıl hedef olduğunu ifade eden Yentür, "Davranış değişikliği yoksa, orada eğitimden söz edemeyiz" dedi.

Akran Zorbalığı ve Toplumsal Sorumluluk

Son günlerde kamuoyunu derinden etkileyen akran zorbalığı vakalarına değinen Yentür, bu sorunun yalnızca okulun değil, ailenin ve toplumun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Nezaket, merhamet, saygı ve adalet kavramlarının eğitimin merkezinde yer alması gerektiğini ifade eden Yentür, "Okulun en önemli konusu insandır" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Eğitimde Değerler

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne de değinen Yentür, bu modelin erdem-değer ilişkisini güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, çocukların akademik bilgiyi sosyal ve duygusal becerilerle bütünleştirmesinin önemine dikkat çekti.

Dijital Çağda Çocuklar ve Ebeveynlerin Rolü

Dijital çağın çocuklar üzerindeki etkilerine de değinen Yentür, sosyal medya ve dijital içeriklerin kontrolsüz kullanımının çocukların duygu dünyasında olumsuz sonuçlar doğurabildiğini ifade etti. Bu noktada ebeveynlere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Yentür, "Sözden çok davranış etkilidir. Çocuklar söylediğimizi değil, yaptığımızı öğrenir" dedi.

Sömestr Tatili ve Öğrencilere Tavsiyeler

İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci karne aldı.

170 bin öğretmen tatile çıktı.

Tatilin sadece ders ve ödev odaklı geçirilmemesi gerektiği belirtildi.

Çocukların sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Velilere ve Öğrencilere Öneriler

Velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması çağrısı yapıldı.

Açık uçlu soru sisteminin çocukların analiz ve sentez becerilerini geliştirdiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA ve yapay zeka destekli MEBİ platformlarıyla öğrencilere ücretsiz destek sunduğu hatırlatıldı.

Yentür, "Az ama sürekli çalışan, okuyan ve düşünen çocuklar geleceğin dünyasında fark oluşturacak. Ancak teknoloji kadar adalet, merhamet ve sağlam karakter de en az bilgi kadar gerekli" ifadelerini kullandı.

Zekeriya ELTİMUR