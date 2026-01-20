2025'in En Çok Satan İkinci El Araçları Açıklandı
2025'in En Çok Satan İkinci El Araçları Açıklandı
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı

Anayasa Mahkemesi, çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişilere verilen 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını Anayasa'ya aykırı bulmadı. Mahkeme, soybağının gerçeğe uygun kurulmasının çocuğun maddi ve manevi varlığı için hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 11:19, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 11:23
Yazdır
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı

Gaziosmanpaşa 12. Asliye Ceza Mahkemesi, bir davanın görülmesi sırasında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 231. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ceza hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Yerel mahkeme, özellikle evli kadınların evlilik dışı doğan çocuklarını nüfusa gerçek babasıyla kaydettirememesi nedeniyle bu suçun oluştuğunu ve bunun eşitsizlik yarattığını ileri sürdü.

Çocuğun Kimliğini Bilme Hakkı Korunuyor

Anayasa Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda soybağının korunmasının sadece bir nüfus kaydı meselesi olmadığını belirtti. Kararda, bir çocuğun kendi kökenini ve ebeveynini öğrenmesinin, maddi ve manevi varlığını koruma hakkı kapsamında olduğu ifade edildi. AYM'ye göre, bu düzenleme çocukların ve ailenin korunmasını sağlayan anayasal bir amaca hizmet etmektedir.

"1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapis" Ölçülü Bulundu

Yüksek Mahkeme, hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmesinin caydırıcılık açısından gerekli olduğunu savundu. İptal talebinde öne sürülen "ağır yaptırım" iddiasına karşılık AYM;

  • Verilen cezanın mahkemece ertelenebileceğini,
  • Seçenek yaptırımlara (para cezası vb.) çevrilebileceğini,
  • Dolayısıyla kuralın "orantısız" olmadığını belirtti.

Evli Kadınlar ve Soybağı Karmaşasına Yargıtay Atfı

Kararda en dikkat çekici bölümlerden biri, yerel mahkemenin "evli kadınlar mecburiyetten suç işliyor" iddiasına verilen yanıttı. AYM, Yargıtay kararlarına atıf yaparak; Türk Medeni Kanunu gereği evlilik birliği sürerken doğan çocuğun babasının koca sayılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Bu yasal zorunluluk nedeniyle, evli bir kadının çocuğunu resmi nikahlı eşinin üzerine kaydettirmesinin bu suçu (soybağını değiştirme kasten işlenen bir suç olduğu için) oluşturmayacağı belirtildi.

Hangi Durum Suç, Hangi Durum Yasal Zorunluluk?

Anayasa Mahkemesi kararında yer alan en kritik detay, "soybağını değiştirme" suçunun oluşabilmesi için kişinin kasten hareket etmesi gerektiğidir. Eğer bir kadın evli ise ve evlilik dışı bir ilişkiden çocuğu dünyaya gelmişse, Türk Medeni Kanunu'nun 285. maddesi uyarınca bu çocuğu yasal eşinin üzerine kaydettirmek zorundadır. Yargıtay ve AYM, bu durumu "kanundan kaynaklanan bir zorunluluk" olarak gördüğü için, evli kadının biyolojik babayı gizleyip çocuğu kocası üzerine kaydettirmesini bu suç kapsamında değerlendirmemektedir. Ancak evli olmayan bir annenin veya bir sağlık görevlisinin, maddi gerçeği bilerek ve kasten çocuğu başka birinin nüfusuna kaydettirmesi veya gerçek soybağını gizlemesi durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası riski devam etmektedir. Kısacası; kanuni karineye (babalık karinesi) uymak suç teşkil etmezken, bunun dışındaki kasti yer değiştirmeler hapis cezasıyla sonuçlanabilmektedir.

Karar Oybirliğiyle Alındı

AYM Genel Kurulu, yaptığı esastan inceleme neticesinde TCK 231/1 maddesinin Anayasa'nın 2. ve 38. maddelerine (hukuk devleti ve suçta/cezada kanunilik ilkeleri) aykırı olmadığına ve itirazın oybirliğiyle reddine karar verdi. Kararı görmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber