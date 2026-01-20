Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez

Gazetecilere "FETÖ Yargılaması" Haberi Nedeniyle Verilen Tazminat Cezaları AYM'den Dönüyor

Bir internet haber sitesi imtiyaz sahibi olan Gençağa Karafazlı, 2020 yılında Rize'de bir kamu bankasına müdür olarak atanan E.T. hakkında, şahsın geçmişteki FETÖ/PDY yargılamasına ve eşinin siyasi kimliğine dikkat çeken haberler yayımladı. Yerel mahkemenin "kişilik haklarına saldırı" gerekçesiyle verdiği manevi tazminat kararı, Anayasa Mahkemesi tarafından ifade ve basın özgürlüğünün ihlali olarak nitelendirildi.

Kamu Görevlileri ve Siyasetçi Yakınları İçin "Eleştiri Tahammülü" Hatırlatması

Anayasa Mahkemesi kararında, kamusal yetki kullanan veya siyasi kimliği olan kişilerin, sade vatandaşlara göre çok daha ağır eleştirilere katlanmak zorunda olduğu belirtildi:

Haberlere konu olan şahsın eşinin bir siyasi partinin il genel meclis üyesi olması, eleştiri sınırlarını genişletmektedir.

Bir kamu bankasında şube müdürü olarak görev yapan kişilerin faaliyetleri ve geçmişleri yerel basın tarafından yakından takip edilebilir.

Bu tür görevlerdeki kişilerin, haklarında yapılan ağır eleştirilere demokratik çoğulculuk açısından daha fazla tahammül göstermesi gerekir.

"Gazeteci Hukukçu Değildir, Teknik Detay Hatası Basın Özgürlüğünü Engellemez"

AYM, yerel mahkemenin "beraat gerekçesi haberde yanlış yazılmış" (itirafçılık yerine delil yetersizliği) şeklindeki cezalandırma gerekçesini de yerinde bulmadı. Yüksek Mahkeme, gazetecilerin bir savcı gibi hareket etmesinin beklenemeyeceğini, olayın ana hatlarıyla (yargılama yapılmış olması ve atama süreci) verilmesinin yeterli olduğunu, teknik ayrıntılardaki hataların basın özgürlüğünü ortadan kaldırmayacağını vurguladı.

Güncel Atamalar ve Kamu Yararı Vurgusu

Kararda, FETÖ/PDY yargılaması geçirmiş birinin kamu bankasına müdür olarak atanmasının kamusal bir tartışma konusu olduğu ve toplumun bu konuda bilgi alma hakkı bulunduğu ifade edildi. AYM, bu tür haberlerin cezalandırılmasının, basın üzerinde "caydırıcı etki" yaratarak toplumdaki farklı seslerin susturulmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

AYM Kararı: 34 Bin TL Tazminat ve Yeniden Yargılama

Yüksek Mahkeme, gazetecinin ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine oybirliği ile karar vererek şu hükmü kurdu:

Başvurucuya 34.000 TL manevi tazminat ödenmesine,

Tazminat kararının ortadan kaldırılması için dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine,

Yargılama giderlerinin başvurucuya iadesine karar verildi.

19 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.