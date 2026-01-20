Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Shaquille O'Neal bir araya geldi

2025'in En Çok Satan İkinci El Araçları Açıklandı
2025'in En Çok Satan İkinci El Araçları Açıklandı
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Shaquille O'Neal bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol efsanesi Shaquille O'Neal'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk etti. Erdoğan ve Shaquille O'Neal, birbirlerine imzaladıkları basketbol toplarını hediye etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 12:00, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 12:10
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Shaquille O'Neal bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor...

Diploması masasında Türkiye'nin haklarını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıklı yaşam konusunda da örnek oluyor.

BASKETBOL ÖZEL İLGİ ALANI

Spora olan ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli branşlardaki müsabakaları takip ettiği gibi belirli aralıklarla da basketbol oynuyor.

EFSANE İSİMLE SAHAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol efsanesi Shaquille O'Neal ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi.

İMZALI BASKETBOL TOPLARINI HEDİYE ETTİLER

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Shaquille O'Neal, birbirlerine imzaladıkları basketbol toplarını da hediye etti.

SOHBET ETTİLER

Parke üzerinde elinde basketbol topuyla poz veren iki isim, tokalaşarak sohbet etti.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede ilgi gördü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber