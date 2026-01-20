Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası!

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, bahis ve şans oyunlarını reklam yoluyla teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Yazgan hakkında verilen ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) hükmetti. İddianamede reklamın, Yazgan'ın imzaladığı sponsorluk sözleşmesiyle kulüp adına kabul edildiği belirtildi.

Eray Yazgan kimdir?

20 Kasım 1975 İstanbul doğumlu olan Eray Yazgan, Galatasaray Lisesi 126. devre mezunudur. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır. Henüz lise yıllarında turizm sektöründe yarı zamanlı olarak başladığı çalışma hayatına akabinde reklamcılıkta uzmanlaşarak devam etmiştir. 2000 yılında Kamera Reklam'da başladığı açıkhava reklam satış ve pazarlama kariyerine, News Outdoor'da yönetici olarak devam etmiş; 2007-2011 yılları arasında Türkiye'nin öncü açıkhava reklam satış ve pazarlama şirketi Ströer Kentvizyon'un Satış ve Operasyon Direktörlüğünü yürütmüştür.

Halen aktif olarak SAS Tanıtım ve Medya Hizmetleri A.Ş. ve Punica Medya ve Sportif Hizmetler A.Ş.'nin kurucusu ve sahibi olarak profesyonel hayatına devam etmekte olan Yazgan, iyi derecede Fransızca bilmektedir.