Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce (NVİGM) 2025 yılında 8 milyon 404 bin 645 kimlik kartı işlemi yapılırken, e-Devlet üzerinden sunulan hizmetlerde yaklaşık 158 milyon işlem gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 13:40, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 13:41
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nüfus hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinde dijitalleşmeyle hız, güvenlik ve vatandaş memnuniyetini birleştirdiklerini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Nüfus hizmetlerinde artık zaman da mekan da engel değil. Nüfus teşkilatımız, hayata geçirdiğimiz yenilikçi projelerle devletimizin hizmet kalitesini ve hızını vatandaşlarımıza yansıtmaya devam etmektedir. 2025 yılı verileri ve dijital kanallardaki yüksek işlem hacmi, teknolojik altyapımızın gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Teknolojinin sunduğu imkanları en verimli şekilde kullanarak bürokrasiyi en aza indirmeyi ve vatandaşlarımızın memnuniyetine odaklanan hizmet anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

3,7 milyon pasaport işlemi yapıldı

NVİGM'nin geçen yılın verilerinden derlenen bilgilere göre, pasaport işlemlerinde toplam sayı 3 milyon 776 bin 871 oldu.

Pasaport başvurularının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, en yüksek talebin 2 milyon 897 bin 698 işlem ile "umuma mahsus" (bordo) pasaportta olduğu görüldü. Bunu, 796 bin 322 işlem ile "hususi" (yeşil) pasaport ve 82 bin 851 işlem ile "hizmet" (gri) pasaport takip etti.

"3'ü Bir Yerde" projesi kapsamında yürütülen T.C. kimlik kartı işlem sayısı, 8 milyon 404 bin 645 olarak gerçekleşti.

Sürücü belgeleri

Sürücü belgesi başvuruları ise 5 milyon 994 bin 55 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın sürücü belgesine ilişkin başvuru verilerinde cinsiyet ve vites tercihlerine dair detaylar da yer aldı.

Yıl boyunca 1 milyon 919 bin 788 kadın ve 4 milyon 74 bin 267 erkek sürücü adayı belge için başvurdu.

Kadın sürücülerden 1 milyon 700 bin 640'ı manuel vites, 219 bin 148'i de otomatik vites, erkek sürücülerden 4 milyon 4 bin 780'i manuel vites, 69 bin 487'si ise otomatik vites ehliyeti başvurusu yaptı.

e-Devlet üzerinden 158 milyon işlem

Kurumun dijital dönüşüm çalışmaları da 2025 verilerine yansıdı. e-Devlet kapısı üzerinden sunulan 52 farklı nüfus ve vatandaşlık hizmetinden, yıl boyunca toplam 157 milyon 928 bin 865 işlem gerçekleştirildi.

Ayrıca "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında, 2025 yılında 2 milyon 843 bin 117 vatandaş sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartına yükletti.

Adres beyanı ve çağrı merkezi verileri

Adres değişikliği bildirimlerinde de 2025'te yoğunluk yaşandı. Adres Kayıt Sistemi (AKS) üzerinden 8 milyon 183 bin 45 işlem yapılırken, bu işlemlerden etkilenen kişi sayısı 15 milyon 832 bin 22 olarak belirlendi.

Vatandaşların bilgi alma ve randevu taleplerini karşılayan ALO 199 İletişim Merkezi ise geçen yıl 5 milyon 532 bin 3 çağrıyı yanıtladı. Bu çağrılar sonucunda 3 milyon 408 bin 42 randevu oluşturuldu, 2 milyon 123 bin 961 vatandaşa danışmanlık hizmeti verildi.

781 bin bebeğin doğum raporu dijital olarak iletildi

Doğum ve evlilik işlemlerinde bürokrasiyi azaltan dijital entegrasyonlar, geçen yıl etkin şekilde kullanıldı.

Sağlık kuruluşlarında gerçekleşen 781 bin 441 doğuma ilişkin raporlar elektronik ortamda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine (MERNİS) iletildi. Bu sayede 181 bin 128 bebeğin kimlik tescil işlemi, aileleri nüfus müdürlüklerine gitmeden henüz hastanedeyken yapıldı.

Evlendirme memurlukları tarafından gerçekleştirilen 511 bin 468 evliliğe ait belgeler de elektronik ortamda tescil edildi.

Adreste Nüfus Hizmeti ve arşiv çalışmaları

NVİGM, "Adreste Nüfus Hizmeti" uygulamasıyla 2025 yılında nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumdaki 43 bin 728 vatandaşın başvurusu adreslerinde alınarak, belgeleri ulaştırıldı.

Kurumun arşiv çalışmaları kapsamında ise 2025'te 30 milyon 352 bin 801 sayfa belge taranarak elektronik ortama aktarıldı, nüfus arşivlerinde bulunan 209 bin 107 sayfa yıpranmış belge de restore edildi.

