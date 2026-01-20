2025'in En Çok Satan İkinci El Araçları Açıklandı
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
2025'in En Çok Satan İkinci El Araçları Açıklandı

iSeeCars raporuna göre 2025'te ABD'de en çok satan ikinci el araçlar ve elektrikli modeller belli oldu. Ford F-150 ve Tesla Model 3 öne çıktı.

iSeeCars tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde 1-5 yaş arası araçlara ait 9 milyondan fazla işlem analiz edilerek hazırlanan rapora göre, 2025 yılında ikinci el otomobil piyasasında yenilikten ziyade tanıdık ve güven veren modeller öne çıktı. Genel satışlarda Ford F-150 liderliğini sürdürürken, elektrikli araç kategorisinde ise Tesla Model 3 en yüksek paya sahip oldu. Bu veriler, ikinci el piyasasında alıcıların güvenilir ve bilinen modellere yöneldiğini gösteriyor.

2025 Yılında En Çok Satan İkinci El Otomobiller

  • Ford F-150: ABD'de 1-5 yaş aralığındaki ikinci el satışlarda birinciliği koruyarak uzun yıllardır süren liderliğini devam ettirdi.
  • Chevrolet Silverado 1500: Geleneksel pick-up kabiliyetine olan talep sayesinde ikinci sırada yer aldı.
  • Ram 1500: Konfor ve performans arayan alıcılar için üçüncü sırada güçlü cazibesini korudu.
  • Ford Explorer: Orta boy SUV sınıfında geniş iç hacmi ve günlük kullanım dengesiyle ilk 10'da yer aldı.
  • Nissan Rogue: Uygun fiyatlı SUV arayanların tercihi olarak beşinci sıraya yükseldi.
  • Chevrolet Equinox: Kamyon sınıfında sayılmayan SUV'lar arasında en popüler ikinci el model oldu.

2025 Yılında En Çok Satan İkinci El Elektrikli Araçlar

  • Tesla Model 3: Elektrikli araçlar arasında en büyük ikinci el işlem payına sahip olarak segmentte öne çıktı.
  • Tesla Model Y: Elektrikli crossover pazarında popülerliğini korudu.
  • Ford Mustang Mach-E: Tesla dışı elektrikli seçeneklere olan ilginin arttığını göstererek üçüncü sırada yer aldı.
  • Volkswagen ID.4: Elektrikli SUV seçenekleri arasında ilk dörtte yer alarak yükselişini sürdürdü.

Piyasa Eğilimleri ve Alıcı Tercihleri

2025 yılı verileri, ikinci el otomobil pazarında alıcıların yenilikten ziyade güvenilir ve bilinen modellere yöneldiğini ortaya koyuyor. Özellikle pick-up ve SUV segmentlerinde geleneksel markalar öne çıkarken, elektrikli araçlarda ise Tesla modelleri pazarın büyük bölümünü oluşturdu. Bu eğilimler, ikinci el otomobil piyasasında istikrar ve güvenin ön planda olduğunu gösteriyor.

