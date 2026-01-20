2025'in En Çok Satan İkinci El Araçları Açıklandı

iSeeCars tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde 1-5 yaş arası araçlara ait 9 milyondan fazla işlem analiz edilerek hazırlanan rapora göre, 2025 yılında ikinci el otomobil piyasasında yenilikten ziyade tanıdık ve güven veren modeller öne çıktı. Genel satışlarda Ford F-150 liderliğini sürdürürken, elektrikli araç kategorisinde ise Tesla Model 3 en yüksek paya sahip oldu. Bu veriler, ikinci el piyasasında alıcıların güvenilir ve bilinen modellere yöneldiğini gösteriyor.

2025 Yılında En Çok Satan İkinci El Otomobiller

Ford F-150: ABD'de 1-5 yaş aralığındaki ikinci el satışlarda birinciliği koruyarak uzun yıllardır süren liderliğini devam ettirdi.

Chevrolet Silverado 1500: Geleneksel pick-up kabiliyetine olan talep sayesinde ikinci sırada yer aldı.

Ram 1500: Konfor ve performans arayan alıcılar için üçüncü sırada güçlü cazibesini korudu.

Ford Explorer: Orta boy SUV sınıfında geniş iç hacmi ve günlük kullanım dengesiyle ilk 10'da yer aldı.

Nissan Rogue: Uygun fiyatlı SUV arayanların tercihi olarak beşinci sıraya yükseldi.

Chevrolet Equinox: Kamyon sınıfında sayılmayan SUV'lar arasında en popüler ikinci el model oldu.

2025 Yılında En Çok Satan İkinci El Elektrikli Araçlar

Tesla Model 3: Elektrikli araçlar arasında en büyük ikinci el işlem payına sahip olarak segmentte öne çıktı.

Tesla Model Y: Elektrikli crossover pazarında popülerliğini korudu.

Ford Mustang Mach-E: Tesla dışı elektrikli seçeneklere olan ilginin arttığını göstererek üçüncü sırada yer aldı.

Volkswagen ID.4: Elektrikli SUV seçenekleri arasında ilk dörtte yer alarak yükselişini sürdürdü.

Piyasa Eğilimleri ve Alıcı Tercihleri

2025 yılı verileri, ikinci el otomobil pazarında alıcıların yenilikten ziyade güvenilir ve bilinen modellere yöneldiğini ortaya koyuyor. Özellikle pick-up ve SUV segmentlerinde geleneksel markalar öne çıkarken, elektrikli araçlarda ise Tesla modelleri pazarın büyük bölümünü oluşturdu. Bu eğilimler, ikinci el otomobil piyasasında istikrar ve güvenin ön planda olduğunu gösteriyor.