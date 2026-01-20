Boğaz'da erkek cesedi bulundu: Kayıp Rus yüzücü ihtimali üzerinde duruluyor

İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi. Deniz Polisi tarafından kıyıya çıkarılan ve üzerinde mayo bulunan cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor.

Ceset İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi

Görgü tanıkları, İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedini fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Kuruçeşme açıklarına hareket eden Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran erkek cesedini denizden çıkardı. Çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış'ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul Boğazı'nda Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, o tarihten beri arama çalışması yürütüyordu. Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi.

Rus yüzücü nasıl kaybolmuştu?

Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta yapılan, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı yarışta kaybolmuştu. Günlerce aranan Svechnikov'un cesedi bulunamamıştı.

Sporcunun bulunması için harekete geçen ekipler yarışın hemen ardından Kanlıca-Kuruçeşme bölgesi olmak üzere Boğaz genelinde hem su altında hem de su üstünde geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı.

Olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına yazı gönderilmişti.

Yazıda, Svechnikov'un kimlik ve adres bilgisinin tespit edilmesinin yanı sıra yarış sırasında alınan görüntüler ile gereken tüm kamera kayıtlarının toplatılıp gönderilmesi istenmişti.

Kaybolan Rus sporcunun yakınlarının tespit edilerek mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını talep eden savcılık, Svechnikov'u tanıyan ve aynı yarışma organizasyonunda yer alan kişilerin de belirlenip bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınması talimatını vermişti.

Savcılık, otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da araştırılmasını talep etmişti.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Svechnikov'un denizde kaybolduğu günün sabahında Beyoğlu'nda kaldığı otelde güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri incelemişti.

Görüntülerde, Rus sporcunun kaldığı odadan ayrılarak, resepsiyona indiği, burada bir süre oturduğu, daha sonra da otelden ayrıldığı yer alıyordu.