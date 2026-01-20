Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin UNESCO'ya en çok miras kaydettiren ikinci ülke konumunda olduğunu belirterek, bu zengin kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının hayati bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreninde yaptığı konuşmada, sanatın ve kültürün toplumsal hafızadaki önemine dikkat çekti. Erdoğan, törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin kültürel mirasının korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının hayati bir mesele olduğunu vurguladı. Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) listesine en çok miras kaydettiren ikinci ülke konumunda bulunduğunu belirten Erdoğan, gençlere örnek olan sanatçılara teşekkür etti.

Kültür ve Sanatın Toplumsal Rolü

Sanatçının ortaya koyduğu her eserin, binlerce yıllık tarihin, kültürün, geleneğin ve coğrafyanın bir özeti olduğunu ifade eden Erdoğan, Anadolu'nun adeta bir açık hava müzesi niteliği taşıdığını söyledi. Camilerin ve mescitlerin sanat eserleriyle süslenmesinin tesadüf olmadığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin köklü bir kültürel birikime sahip olduğunu vurguladı.

Sanat ve Medeniyetin Yaygınlığı

Her ilde sanata gönül vermiş, fikirleri esere dönüşmüş üstatlarla karşılaşmanın mümkün olduğunu belirten Erdoğan, tarihin, kültürün ve mekanın sanatsal bir kalbe nasıl tesir ettiğinin anlaşılabileceğini söyledi.

UNESCO Mirası ve Yaşayan İnsan Hazineleri

  • Türkiye, UNESCO'ya en çok miras kaydettiren ikinci ülke konumunda bulunuyor.
  • Bu mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması önemli bir sorumluluk olarak görülüyor.
  • Bugüne kadar 90 kişi yaşayan insan hazinesi listesine alındı; bu yıl ise 10 kişi daha listeye eklendi.

Erdoğan, gençlere örnek olan sanatçılara teşekkür ederek, kültürel mirasın korunmasının ve yaşatılmasının önemini bir kez daha vurguladı.

