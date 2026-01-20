Suriye'de tarihi kırılma: ABD elçisi masayı terk etti

Mazlum Abdi'den Skandal Çıkış: "Elektronik İmzayı Tanımıyorum"

Suriye sahasında diplomatik ve askeri kartlar yeniden dağıtılıyor. Gazeteci Abdul Malik Aboud tarafından sızdırılan görüşme notları, ABD'nin bölgedeki yerel müttefikiyle (SDG) yol ayrımına geldiğini ve Suriye merkezi otoritesini bir çözüm ortağı olarak gördüğünü kanıtlıyor. Şara'nın doğrudan müdahil olduğu ve SDG'ye anlaşma şartlarını hatırlattığı zirve, Washington ile Şam arasındaki pragmatik iş birliğinin de ilk somut sinyallerini verdi.

Abdul Malik Aboud'un paylaştığı bilgilere göre kriz, Cumhurbaşkanı Şara'nın Mazlum Abdi'ye yönelttiği net bir soruyla başladı: "Dün imzaladığımız anlaşmayı uygulayacak mısınız?"

Mazlum Abdi'nin bu soruya verdiği, "Anlaşmaya bağlı değilim ve elektronik imzayı tanımıyorum. Konvoyları durdurun ki şartları görüşebilelim" yanıtı salonda soğuk duş etkisi yarattı. Şara ise tavizsiz bir duruş sergileyerek, Suriye devletinin sahada attığı her adımın anlaşma şartları dahilinde olduğunu ve yeni bir müzakereye yer olmadığını vurguladı.

ABD Elçisi Barrack: "Şara'nın Önünde Beni Utanç Verici Duruma Düşürdün"

Mazlum Abdi'nin anlaşmayı reddetmesi üzerine ABD Elçisi Tom Barrack, Şara'nın huzurunda yaşanan bu durumdan duyduğu rahatsızlığı sert sözlerle ifade etti. Gazeteci Aboud'un aktardığına göre Barrack, Abdi'ye dönerek şu ifadeleri kullandı:

"Seni tamamen çöküşten kurtardıktan sonra, tüm anlaşmalara bağlı kalan Cumhurbaşkanı Şara'nın önünde beni utanç verici bir duruma düşürdün. Bu ahlaksız bir inkardır. Ne 10 Mart ne de 18 Ocak anlaşmasına sadık kaldın."

Barrack, bu sert sözlerin ardından toplantı salonunu terk ederek görüşmeyi sonlandırdı.

"Kandil'den Talimat Alıyorsun" Resti ve DEAŞ Tehdidi

Görüşmenin devamında Mazlum Abdi, ABD elçisinden 5 günlük bir uzatma talep etti ancak umduğu desteği bulamadı. Elçi Barrack, Abdi'nin kendi iradesiyle hareket etmediğini ima ederek Şara'nın önünde şu çarpıcı yanıtı verdi:

"Başkan el-Şara'nın huzurunda utanıyorum, ondan bunu istemeyeceğim. Ayrıca siz kendi kararlarınızı veren biri değilsiniz; size Kandil'de bir karar garantisi veremem."

Abdi'nin DEAŞ tutsaklarını serbest bırakma ve kaos çıkarma tehdidine karşı ise Barrack, "Aptalca davranma. Uçaklarımız tüm bölgeyi izliyor, bu meseleyle kararlı şekilde ilgileneceğiz" uyarısında bulundu.

Donald Trump Devreye Girdi: Suriye Devletine Tam Yetki

Toplantıda yaşanan kriz, Elçi Barrack tarafından anlık olarak Başkan Trump'a rapor edildi. Gazeteci Abdul Malik Aboud'un bildirdiğine göre Trump, bu gelişme üzerine Şara ile doğrudan temas kurarak Washington'ın yeni Suriye stratejisinin sinyallerini verdi.

Trump, Şara'ya Suriye'de istikrarı sağlamak için attığı adımları desteklediğini teyit ederken, ABD güçlerine de kritik bir talimat verdi. Trump, DEAŞ hapishanelerinin güvenliği konusunda Suriye devletiyle tam işbirliği yapılmasını isterken, Perşembe gününe kadar süre istedi. Bu sürenin ardından Suriye devletinin, anlaşmayı uygulamak için gerekli gördüğü her türlü önlemi alma hakkı olduğu bizzat Beyaz Saray tarafından vurgulandı.