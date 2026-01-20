Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Sahte tapu ile hazine arazilerini satan memur görevden uzaklaştırıldı

Sivas'ın Kangal ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde görevli bir memurun, sahte belgeler düzenleyerek devlete ait hazine arazilerini satışa sunduğu ortaya çıktı. Mağdurlardan para toplayarak usulsüzlük yaptığı iddia edilen M.D., Kangal Kaymakamlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Sivas'ta bir memur, sahte tapu hazırlayarak hazine arazilerini satışa çıkarınca usulsüzlüğün tespit edilmesi sonrası görevinden uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde görev yapan M.D. isimli şahıs evrakta sahtecilik yaparak, hazine arazilerini usulsüz şekilde satışa sundu. Arazileri satın alan kişilerden para toplayan M.D., görevinden uzaklaştırıldı. Resmi evrakta sahtecilik yapan şahıs hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Adli ve idari soruşturma sürüyor

Konuya ilişkin Kangal Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı medya organları ve sosyal medya mecralarında ilimiz Kangal ilçesinde bazı hazine arazilerinin satışa çıkarıldığı iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda, Kangal Tapu Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan M.D. isimli personel hakkında, 'resmi evrakta sahtecilik' iddiası nedeniyle 13.01.2026 tarihinde Kaymakamlık makamı tarafından görevinden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu adli ve idari süreçler, Kaymakamlığımız ve Valiliğimiz tarafından titizlikle ve mevzuat çerçevesinde sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

