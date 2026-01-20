Samsun'da sınıf öğretmeni kansere yenik düştü
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Alpaslan İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Hülya Pamay kansere yenik düştü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 16:22, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 16:56
İlkadım ilçesinde bulunan Alpaslan İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Hülya Pamay'ın vefatı, eğitim camiası ve meslektaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu.
Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, yayımladığı taziye mesajında Pamay'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu. Hülya Pamay'ın cenazesi, Ordu'nun Fatsa ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.