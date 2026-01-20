A Milli Takım FIFA sıralamasında dünya 25'incisi!

Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: Failleri için düğmeye basıldı!
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: Failleri için düğmeye basıldı!
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
Ana sayfaHaberler Spor

A Milli Takım FIFA sıralamasında dünya 25'incisi!

FIFA'nın açıkladığı yılın ilk dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini muhafaza etti. İspanya'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan Fas ilk 10'a girmeyi başarırken, şampiyon Senegal 12. sıraya kadar tırmandı. Ay-yıldızlı ekibimizin 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turundaki rakibi Romanya ise 49. basamağa geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 16:30, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 16:32
Yazdır
A Milli Takım FIFA sıralamasında dünya 25'incisi!

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ocak ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

İspanya'nın zirvede yer aldığı listede Arjantin ikinci ve Fransa üçüncü sırayı elde etti.

İlk 10'a girmeyi başaran Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 3 basamak yükseldi ve 8. sıraya yerleşti. Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal ise 7 basamak çıkarak 12. sıraya yükseldi.

Ay-yıldızlıların 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya 49. basamağa geriledi. Millilerin final maçındaki muhtemel rakiplerinden Slovakya 44, Kosova ise 79. sıraya çıktı.

Bir sonraki dünya sıralaması, 1 Nisan 2026'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
SıraTakımPuanDeğişim
1İspanya1877,18-
2Arjantin1873,33-
3Fransa1870-
4İngiltere1834,12-
5Brezilya1760,46-
6Portekiz1760,38-
7Hollanda1756,27-
8Fas1736,57+3
9Belçika1730,71-1
10Almanya1724,15-1

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber