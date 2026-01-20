A Milli Takım FIFA sıralamasında dünya 25'incisi!
FIFA'nın açıkladığı yılın ilk dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini muhafaza etti. İspanya'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan Fas ilk 10'a girmeyi başarırken, şampiyon Senegal 12. sıraya kadar tırmandı. Ay-yıldızlı ekibimizin 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turundaki rakibi Romanya ise 49. basamağa geriledi.
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ocak ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.
İspanya'nın zirvede yer aldığı listede Arjantin ikinci ve Fransa üçüncü sırayı elde etti.
İlk 10'a girmeyi başaran Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 3 basamak yükseldi ve 8. sıraya yerleşti. Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal ise 7 basamak çıkarak 12. sıraya yükseldi.
Ay-yıldızlıların 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya 49. basamağa geriledi. Millilerin final maçındaki muhtemel rakiplerinden Slovakya 44, Kosova ise 79. sıraya çıktı.
Bir sonraki dünya sıralaması, 1 Nisan 2026'da açıklanacak.Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|İspanya
|1877,18
|-
|2
|Arjantin
|1873,33
|-
|3
|Fransa
|1870
|-
|4
|İngiltere
|1834,12
|-
|5
|Brezilya
|1760,46
|-
|6
|Portekiz
|1760,38
|-
|7
|Hollanda
|1756,27
|-
|8
|Fas
|1736,57
|+3
|9
|Belçika
|1730,71
|-1
|10
|Almanya
|1724,15
|-1