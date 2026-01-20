Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
AB'den ABD'ye 'Grönland' yanıtı: Egemenlik ticarete konu olamaz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Grönland'ı satın almak istemesine ilişkin, "Grönland halkına aittir. Egemenlik ticarete konu olamaz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, ABD'nin Grönland'a yönelik açıklamaları ve gümrük vergisi tehditleri üzerine düzenlenen oturumda konuştu. Kallas, AB'nin Grönland ve Danimarka'nın toprak bütünlüğünü savunma konusunda tam destek verdiğini vurguladı.

Konuşmasında egemenliğin bir pazarlık kozu olamayacağının altını çizen Kallas, "Grönland halkına aittir. Hiçbir tehdit veya gümrük vergisi bunu değiştiremez. Egemenlik ticarete konu olamaz" ifadelerini kullandı.

Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin toprağına el koyma hakkı olmadığını belirten Kallas, "Ne Ukrayna'da, ne Grönland'da, ne de dünyanın başka bir yerinde" diyerek, AB'nin uluslararası hukuka bağlılığını yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine de değinen Kallas, dış baskıların ters tepeceğini belirtti. Kallas, "Bu adımlar sadece hem Avrupa'yı hem de ABD'yi daha yoksul hale getirme ve ortak refahımızı baltalama riski taşır. Kavga çıkarmak gibi bir niyetimiz yok ama duruşumuzu koruyacağız. Avrupa'nın çıkarlarını korumak için elinde bir dizi araç var" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta bazı Avrupa ülkelerinin Grönland'a keşif amaçlı askeri personel gönderdiğini hatırlatan Kallas, "Bu varlık, bölgenin güvenli, öngörülebilir ve istikrarlı kalmasını amaçlamaktadır; kimseye tehdit oluşturmamaktadır. Çünkü Grönland'ın savunması ve korunması, Avrupa ve tüm NATO ittifakı için ortak bir endişe konusudur" ifadelerini kullandı.

