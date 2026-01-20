Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadını komşusu kurtardı

Olay, Emadağ'da 12 Ocak'ta meydana geldi. Evine doğru yürüyen kadına sokak köpekleri saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kadın, havlayarak üzerine gelen köpekleri ayaklarıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Çığlık seslerini duyan komşusu, evinin bahçe kapısını kumanda ile açarak, kadının içeriye girmesini sağladı. Daha sonra da kapıyı kapatarak köpekleri uzaklaştırdı. Vücudunda küçük ısırık yaraları oluşan kadın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

