Özel: Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mardin'in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır." ifadelerini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 18:33, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 19:06
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Mardin'in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir."