MSB'den bayrak provokasyonu açıklaması: İdari tahkikat başlatıldı

MSB'den yapılan açıklamada, "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.