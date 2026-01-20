Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: Soruşturma başlatıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Erdoğan'dan Atlas'ın annesine söz: Bu işin sonuna kadar takipçisiyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören'de "yan bakma" bahanesiyle katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ile telefonda görüştü. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın ziyareti sırasında gerçekleşen görüşmede Erdoğan, benzer bir şiddet kurbanı olan Mattia Ahmet Minguzzi olayını hatırlatarak, gençleri hedef alan canilerle mücadelenin Kabine'nin öncelikli gündemi olduğunu ve davanın sonuna kadar peşinde olacaklarını vurguladı.

Haber Giriş : 20 Ocak 2026 19:58, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 20:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören'de "yan bakma" bahanesiyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü (Çağlayan) ile duygusal bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın taziye ziyareti sırasında gerçekleşen görüşmede Erdoğan, davanın bizzat takipçisi olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan'ın annesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ile telefonda görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'un Güngören ilçesinde aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Göktaş, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, acılı anne Gülhan Ünlü ile görüştürdü.

Aileyle birlikte olduğunu ve acılarını paylaştıklarını belirten Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin dünkü mesajınızı dinlediler, yüreklerine su serpildi." diyerek telefonu anne Gülhan Ünlü'ye uzattı.

Aileye sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi olayını da hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dün Kabine Toplantısı'nda da bu işin sonuna kadar peşinde olma kararlılığında olduğumuzu bakan arkadaşlarımın hepsine söyledim. Ayrıca daha sonra basın toplantısında da bunu açıkladım. Bunun takipçisiyiz. Hafta sonu İstanbul'a geldiğimde sizleri ziyaret etmek isterim. Atlas ne kadar güzel bir evlat. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah sabırlar versin. Bize ne düşüyorsa... Mahinur Hanım da her an yanınızda olacak. Allah sabrınızı artırsın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, konuşmasını dinlediğini ve mutlu olduğunu belirten anne Gülhan Ünlü ise "Sizden bunları duymak bir anne olarak beni çok mutlu etti. Benim özellikle sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Sizin yardımınıza çok ihtiyacım var. Varlığınızı o kadar hissettirdiniz ki bana umut oldu. İçime su serptiniz. Herkes yanımızda. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş'tan Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti

Bakan Göktaş, Güngören ilçesinde aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini evinde ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Ziyarette Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, acılı anne Gülhan Ünlü ile görüştürdü. Aileye sabırlar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi olayını da hatırlatarak, "Dün kabine toplantısında da bu işin sonuna kadar peşinde olma kararlılığında olduğumuzu bakan arkadaşlarımın hepsine söyledim. Ayrıca daha sonra basın toplantısında da bunu açıkladım. Bunun takipçisiyiz. Hafta sonu İstanbul'a geldiğimde sizleri ziyaret etmek isterim. Atlas ne kadar güzel bir evlat. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah sabırlar versin. Bize ne düşüyorsa, Mahinur Hanım da her an yanınızda olacak. Allah sabrınızı artırsın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlediğini ve çok mutlu olduğunu kaydeden anne Gülhan Ünlü, "Sizden bunları duymak bir anne olarak beni çok mutlu etti. Benim özellikle sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Sizin yardımınıza çok ihtiyacım var. Varlığınızı o kadar hissettirdiniz ki bana umut oldu. İçime su serptiniz. Herkes yanımızda. Devletimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

