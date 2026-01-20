Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: Soruşturma başlatıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Muğla'da 'devlet büyüklerine hakaret' operasyonu: 6 gözaltı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Sakaraltı-Sakarüstü' adlı sosyal medya hesabına yönelik devlet büyüklerine hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen operasyonda aynı zamanda yerel internet haber gazeteciliği de yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş : 20 Ocak 2026 20:10, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 20:16
Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla R.K.K.'ye ait Marmaris'te yerel bir internet haber sitesinin bürosuna baskın yaptı. Yapılan baskında büroda arama yapan ekipler bürodaki bazı doküman ve dijital verilere el koydu. Öte yandan Seydikemer ilçesinde bir konuta da baskın yapıldı. Yapılan operasyonda söz konusu sosyal medya hesabında yönetici oldukları belirlenen P.B., C.D., R.K.K., S.K., S.Ü.Ö. ve S.C. olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonun genişletilerek sürdürüldüğü, Bodrum ilçesinde 6 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, operasyon öncesinde sosyal medya hesabını yöneten kişilerin, daha önce yaptıkları çok sayıda paylaşımı sildikleri tespit edildi. Bu durumun da dosya kapsamında değerlendirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan şüphelilerin HTS kayıtları, telefon trafiklerinin incelendiği, telefon ve bilgisayarlarına el konulduğu ve konutları ile iş yerlerinde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin; "Hakaret (TCK 125/1), kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak (TCK 136/1), Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret (TCK 125/1-2, 125/3-A), özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK 134/1), halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A) ve Cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299/1)" suçlarından gözaltına alındıkları öğrenildi.

