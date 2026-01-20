Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: Soruşturma başlatıldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: Soruşturma başlatıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!

İstanbul'da 2026-2027 dönemi özel okul ücretleri ortalama 500 bin liradan başlayıp 2 milyon liraya kadar yükseldi. Resmi zam sınırlarının kağıt üzerinde kaldığını belirten veliler, %10'luk KDV oranının düşürülmesi için çağrı yapıyor. Veli dernekleri, ailelerin okul ücretlerini ödeyebilmek için kredi çektiğini, ev ve arabalarını sattığını dile getirirken; uzmanlar devlet okullarının artık tek alternatif haline geldiğine dikkat çekiyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 20:21, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 20:22
Yazdır
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
İstanbul'da 2026-2027 öğretim dönemi için ücretler ortalama 500 bin liradan başlıyor, 2 milyon liraya kadar çıkıyor.

NTV'den Beyzanur Özer'in haberine göre; resmi zam oranları anaokulu, 1, 5 ve 9. sınıflarda yüzde 43, ara kademelerde yüzde 30. Ancak bazı okullar, kademe fark etmeksizin en yüksek orandan zam uyguluyor.

"KDV ORANI DÜŞÜRÜLSÜN"

Velilerin ortak çağrılarından biri de eğitimde yüzde 10'luk KDV oranının düşürülmesi.

Zamların, özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarına ne kadar yansıdığı ise tartışma konusu oldu.

Fahiş fiyat artışlarına karşı okulun bağlı olduğu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de başvurulabilir.

EVLERİNİ, ARABALARINI SATIP KREDİ ÇEKİYORLAR

Uzmanlar, konuya ilişkin NTV'ye değerlendirmelerde bulundu.

Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz; insanların evlerini, arabalarını satıp kredi çektiklerini dile getirdi. Birikimlerini satan insanların bu sürecin içine girdiklerinden bahseden Soğuk, "Birçok veli de çocuğunu özel okullardan alıp devlet okullarına veriyor. Devlet okullarının alternatifsiz okullar olması lazım." diye konuştu.

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk ise okul fiyatlarının artırılmadığı ya da düşük artırıldığı durumda da özel okullar kar elde etmek için öğretmen maaşından kısıldığını anlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber